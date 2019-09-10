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      Немає гарантії, – адвокат про небезпеки для українців у Росії

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      Адвокат моряків застеріг українців від поїздок у Росію
      Адвокат моряків застеріг українців від поїздок у Росію / wordpress.com

      Українцям варто утримуватися від поїздок до Росії та окупованого нею Криму. Там гарантій безпеки ніхто їм дати не може – існує загроза ув'язнення.

      Водночас багато українських громадян поводяться так. ніби немає війни та окупації, про це розповів адвокат звільнених українських моряків Кремля Микола Полозов у ефірі "Радіо НВ".

      Важливо: Вони повинні дожити до свого звільнення: скільки ще українців у полоні Росії

      Однак небезпека не зникла – така безтурботна поведінка українців може мати погані наслідки.

      Гарантії, що когось із них не схоплять і не призначать терористом або диверсантом, або кимось ще, ніхто не дає,
      – зазначив він.

      Адвокат також додав, що пояснювати людям ризики зобов'язані також ЗМІ та держава.

      7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 в'язнів Кремля. Зі свого боку, Україна видала Росії серед інших редактора "РИА Ноовости Украина" Кирила Вишинського та фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха.


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу


      В Україну повернулися бранці Кремля / інфографіка 24 каналу
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      Теги: Обмін полоненими Новини України Новини політики Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія Заручники
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