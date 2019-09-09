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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Вони повинні дожити до свого звільнення: скільки ще українців у полоні Росії

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      Щонайменше 86 полонених у Криму та Москві. А ще понад дві сотні людей у підвалах окупованого Донбасу. Це все ті, хто під обмін і досі не потрапив. А скільки їх точно - не знає ніхто. Бо в сірій зоні ОРДЛО немає ані судів, ані офіційно визнаної окупації. А деяких бранців чекають вдома вже майже 5 років.

      В той день коли Сергій Глондар потрапив у полон, його дружина Катерина дізналася, що вагітна другою дитиною. Зараз їх молодшій дочці уже майже чотири роки. Свого тата вона бачила лише на фотографіях. Бо він і досі там – у полоні бойовиків ОРДЛО.

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      Разом з ними десь у підвалах окупованого Донбасу сидить ще один розвідник Олександр Коріньков. Їх бойовики схопили на виїзді з Дебальцевського котла взимку 2015 року. Деяким побратимам пощастило.

      глондар корінков
      Військові потрапили в полон під час виконання бойового завдання

      За даними СБУ, у підвалах в окупованого Донбасу тримають щонайменше 227 українців. І це переважно навіть не військові, а цивільні, є серед них жінки і діти. Правозахисники попереджають, насправді може бути ще більше.

      Є люди, які не потраплять в жодні списки. Тому що дуже складно в цій сірій зоні відслідкувати, що відбувається. До мене досі продовжують приходити з полону люди, звільнені нещодавно. І коли я їх питаю. чи були ви в якихось списках, вони відповідають, що ні,
      – сказала правозахисниця, голова організації Центр громадянських свобод Олександра Матвійчук.

      А от в окупованому Криму Росія офіційно судить й утримує десятки кримських татар. Найчисельніша група – обвинувачені за сфабрикованою справою Хузб-ут Тахрір. Цю ісламську організацію Росія вважає терористичною.

      86 людей, який утримують за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму,
      – наголосила Олександра Матвійчук

      Терміново звільнити за станом здоров'я мали б Джеміля Гафарова. Його за нібито причетність до цього угруповування арештували в березні цього року. І запроторили до СІЗО з важким захворюванням. Хоча навіть за російськими законами не мали права брати під варту.

      У мого підзахисного є ряд важких захворювань – ниркова недостатність, нефрологія. У нього стався ще й інфаркт,
      – розповів адвокат Джеміля Гафарова Рифат Яхін.

      Утім, є і зовсім абсурдні історії. Валентина Вигівського ув'язнили за його хобі авіамоделювання. У вересні 2014 року поїхав на виставку літаків до Криму.

      вигівський обмін полоненими
      Валентин Вигівський

      Врешті отримав 11 років у колонії Кіровській області за фейковим звинуваченням у військовому шпигунстві. Його прізвище спершу було в списках на обмін, чоловіка навіть вивезли за межами колонії, але повернули назад і до Києва так і не доправили.

      Його обвинуватили, що він сфотографував секретний об'єкт, а цим секретним об'єктом виявився закинутий аеродром, де корови ходять, – зазначила правозахисниця, голова організації Центр громадянських свобод Олександра Матвійчук.

      Переговори про взаємне звільнення в'язнів Володимир Зеленський вів із Володимир Путіним у повній секретності. Долучив двох заступників голови свого Офісу. Подробиці вони не розголошують. Тож чи йдуть масштабні переговори про звільнення інших бранців чи обмін по формулі – "всіх на всіх", сказати важко. Утім, обміну сприяв саме розголос у медіа.

      В суботу повернулися ті, чиї прізвища знали або впізнавали в Україні і за кордоном. Ми проводили для цього акції, працювали в міжнародних організаціях, використовували всі міжнародні майданчики, щоб там вони звучали,
      – додала Олександра Матвійчук.

      Медійність ув'язнених – саме те, що змушує захід тиснути на Росію, а українську владу – працювати над їхнім поверненням. Правозахисники нагадують, не можна дозволити світу забути про цю тему після гучних заголовків про звільнення Сенцова. Бо і ці політв'язні повинні дожити до свого щасливого дня повернення на свободу.

      обмін полонених сенцов
      Скільки українців у полоні ворога / інфографіка 24 каналу

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів. Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

      обмін полоненими сенцов
      В Україну повернулися бранці Кремля / інфографіка 24 каналу

      обмін полоненими сенцов
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Обмін полоненими Україна – Росія Заручники
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