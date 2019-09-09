Они должны дожить до своего освобождения: сколько еще украинцев в плену у России

По меньшей мере 86 пленных в Крыму и Москве. А еще более двухсот людей в подвалах оккупированного Донбасса. Это все те, кто под обмен до сих пор не попал. А сколько их точно - не знает никто. Ведь в серой зоне ОРДЛО нет ни судов, ни официально признанной оккупации. А некоторых пленников ждут дома уже почти 5 лет.

В тот день когда Сергей Глондар попал в плен, его жена Екатерина узнала, что беременна вторым ребенком. Сейчас их младшей дочери уже почти четыре года. Своего отца она видела только на фотографиях. Потому он и до сих пор там – в плену боевиков ОРДЛО.

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Вместе с ним где-то в подвалах оккупированного Донбасса сидит еще один разведчик Александр Кориньков. Их боевики схватили на выезде из Дебальцевского котла зимой 2015 года. Некоторым собратьям повезло.



Военные попали в плен во время выполнения боевого задания

По данным СБУ, в подвалах у оккупированного Донбасса держат по меньшей мере 227 украинцев. И это в основном даже не военные, а гражданские, есть среди них женщины и дети. Правозащитники предупреждают, на самом деле может быть еще больше.

Есть люди, которые не попадут ни в какие списки. Потому что очень сложно в этой серой зоне отследить, что происходит. Ко мне до сих пор продолжают приходить недавно освобожденные из плена люди. И когда я их спрашиваю, были ли вы в каких-то списках, они отвечают, что нет,

– сказала правозащитница, глава организации Центр гражданских свобод Александра Матвийчук.

А вот в оккупированном Крыму Россия официально судит и удерживает десятки крымских татар. Самая многочисленная группа – обвиняемые по сфабрикованному делу Хузб-ут Тахрир. Эту исламскую организацию Россия считает террористической.

86 человек, которых удерживают по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму,

– отметила Александра Матвийчук.

Срочно освободить по состоянию здоровья должны были бы Джемиля Гафарова. Его за якобы причастность к этой группировке арестовали в марте этого года. И упекли в СИЗО с тяжелым заболеванием. Хотя даже по российским законам не имели права брать под стражу.

У моего подзащитного есть ряд тяжелых заболеваний – почечная недостаточность, нефрология. У него случился еще и инфаркт,

– рассказал адвокат Джемиля Гафарова Рифат Яхин.

Впрочем, есть и вовсе абсурдные истории. Валентина Выгивского посадили за его хобби – авиамоделирование. В сентябре 2014 года поехал на выставку самолетов в Крым.



Валентин Выгивский

В итоге получил 11 лет в колонии Кировской области по фейковому обвинению в военном шпионаже. Его фамилия изначально была в списках на обмен, мужчину даже вывезли за пределы колонии, но вернули обратно и в Киев так и не доставили.

Его обвинили в том, что он сфотографировал секретный объект, а этим секретным объектом оказался заброшенный аэродром, где коровы ходят,

– отметила правозащитница, глава организации Центр гражданских свобод Александра Матвийчук.

Переговоры о взаимном освобождении заключенных Владимир Зеленский вел с Владимир Путиным в полной секретности. Приобщил двоих заместителей председателя своего офиса. Подробности они не разглашают. Потому идут ли масштабные переговоры об освобождении остальных пленников или обмене по формуле "всех на всех", сказать трудно. Впрочем, обмену способствовала именно огласка в медиа.

В субботу вернулись те, чьи фамилии знали или узнавали в Украине и за рубежом. Мы проводили для этого акции, работали в международных организациях, использовали все международные площадки, чтобы там они звучали,

– добавила Александра Матвийчук.

Медийность заключенных – именно то, что заставляет Запад давить на Россию, а украинскую власть – работать над их возвращением. Правозащитники напоминают, нельзя позволить миру забыть об этой теме после громких заголовков об освобождении Сенцова. Потому что и эти политзаключенные должны дожить до своего счастливого дня возвращения на свободу.



Сколько украинцев в плену врага / Инфографика 24 канала

Что известно об освобождении украинских политзаключенных? 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.



В Украину вернулись пленники Кремля / Инфографика 24 канала