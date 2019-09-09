Ми маємо почекати, поки українська влада скаже, на яких умовах звільнили полонених, – експертка

Про звільнення українських політв'язнів та моряків з російського полону, про причетність до цього Медвведчука та ув'язнених кримчан – у прямому ефірі 24 каналу розповіла співзасновниця організації "Крим-SOS" Таміла Ташева.

Про звільнення українських полонених

"Найважливішим є те, що ми повернули наших громадян, тих бранців, які більш ніж 5 років перебували в російських в’язницях та були невинними. Тому говорити зараз про те, як та чому так сталося – дуже складно", – наголосила правозахисниця.

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Таміла Ташева не вважає це звільнення полонених зрадою, яка зараз вимальовується у певних соцмережах.

Тому що легко говорити "а давайте, ще почекаємо, нехай вони посидять там та побудуть нашими солдатами на інформаційному рівні", але ж їх (полонених, – 24 канал) чекають рідні, вони гублять здоров’я, як до прикладу Клих. Зараз ми маємо почекати, поки українська влада скаже, як це відбувалося та на яких умовах,

– відповіла Ташева.

І додала, що найближчим часом Офіс Президента скаже, які домовленості були між Зеленським та Путіним.



Українці, які повернулися з російського полону / інфографіка 24 каналу

Чи Медведчук допомагав звільняти українських полонених

Проросійські телеканали пропагують, що Віктор Медведчук брав участь у звільненні українських політв’язнів та моряків з російського полону. Чи може це бути правдою?

"Всі переговори, які велися з боку ОП, проводилися попередньою владою та іншими представниками. Мені про це не дуже відомо, але насправді в цей процес була залучена обмежена кількість людей, тому не впевнена, що та роль яку приписують Медведчуку є реальною", – сказала експертка.

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Таміла Ташева наголосила, що потрібно згадати, що Медведчука півтора місяця тому усунули від тристоронньої мінської контактної групи.

Що відомо про полонених кримчан?

За її словами, понад 60 людей, які перебувають за ґратами в окупованому Криму. "Це найбільша група людей, яка утримується на території кримського півострова. Переважна більшість з них – це кримські татари", – додала вона.

Як їх звільнити? Таміла Ташева відповіла, що просувати цю справу доволі складно. "Якщо говорити про кримських татар та мусульман, то їх, в першу чергу, переслідують за етнічною ознакою та приналежністю до релігійної групи. Є декілька правозахисників, але ми помітили, що здебільшого їх і ув’язнюють, а також активістів "Кримської солідарності", – підсумувала правозахисниця.



Скільки українців залишилось в полоні Росії / інфографіка 24 каналу