Спекуляції і піар Медведчука на обміні полоненими: як зупинити агента Путіна

Помічник президента Зеленського Андрій Єрмак заперечив причетність Медведчука до переговорів щодо обміну утримуваними. Як відсторонити Медведчука від перемовин щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, – в матеріалі 24 каналу.

Путін хоче повернути Медведчука в переговорну групу в Мінську

Помічник Зеленського Андрій Єрмак, який очолював у групу з обміну полоненими, заявив, що не знає, чи намагався Путін залучити Медведчука до обміну. За його словами, Зеленський ніяк Медведчука не долучав.

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"Ніякої участі Медведчук не брав, ніколи ми з ним не зустрічалися, не розмовляли. Вважаю, що всі його вояжі в Росію – особистий піар", – сказав Єрмак.

На переконання спостерігачів, Путін розглядає Медведчука як одного із основних перемовників. За словами співголови ГІ "Права справа" Дмитра Снєгирьова, Росія не полишить планів знову долучити Медведчука до переговорного процесу.

Медведчук зіграв ключову роль у зриві обміну полоненими, який спочатку повинен був відбутися 30 серпня. Росія хотіла поламати гру, коли ініціативу на собі замкнув президент Зеленський. І це дає Медведчуку можливість для спекуляцій і піару. Хоча вдалося на певний час посунути Медведчука з переговорів,

– зазначає Дмитро Снєгирьов.



У Зеленського заявили, що Медведчук жодним чином не допомагав звільняти бранців Кремля /Фото 24 каналу

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Політичний експерт Валерій Клочок звертає увагу на карколомний політичний злет Медведчука протягом останнього року, в результаті якого він став народним депутатом і лідером фракції "Опозиційної платформи – За життя".

Присутність Медведчука в парламенті – не випадкова. Йому вдалося витіснити Опоблок, який контролював олігарх Ахметов. І це не без певної допомоги Порошенка, який свого часу делегував Медведчука в Мінськ. Проєкт партії "За життя", а потім ОПЗЖ цілком можливо був погоджений із Порошенком. Політтехнологія, завдяки якій Порошенко на виборах створював собі образ ворога,

– вважає Валерій Клочок.



Політичні заручники Кремля / Інфографіка 24 каналу

Як усунути Медведчука від переговорів по Донбасу?

На думку Валерія Клочка, Медведчук тему переговорів, у тому числі щодо обміну полоненими, не покине. Це підкреслює його роль "миротворця" для жителів Донбасу. І, відповідно, підвищує рейтинги.

Зеленський проводить інформаційну кампанію по усуненню Медведчука з переговорного процесу по Донбасу і обміну полоненими, намагаючись завадити йому піаритися на цьому. Але це непросто. Потрібна політтехнологія, щоб перебрати на себе електорат ОПЗЖ. І витіснити Медведчука з політичного поля,

– говорить Валерій Клочок

Політолог додає: в Медведчука достатньо телеканалів – 112, NewsOne, і ZIK – щоб просувати "свою" роль в обміні.



Путіну потрібен Медведчук на переговорах, як активний агент пропаганди Росії / Фото Getty

Як розповідає Дмитро Снєгирьов, є інший шлях. На його переконання, до нещодавньої поїздки Медведчука разом з нардепом Рабіновичем у Росію українські спецслужби повинні віднестися не як до приватної ініціативи.

Відповідно до статусу народного депутата Медведчук повинен повідомляти про свої закордонні поїздки СБУ, оскільки він є носієм державної таємниці. І такі візити повинні мати правові наслідки,

– зазначає Снєгирьов.

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Щодо заяв Зеленського про сумнівність джерел фінансування партії Медведчука "Опозиційна платформа – За життя" і телеканалів, які він контролює, то, вважають експерти, в даному випадку про конкретні наслідки говорити рано.

"Якщо у Зеленського не буде серйозних підстав для звинувачень проти Медведчука в держзраді, незаконному веденні бізнесу, причетності до корупційних схем, то усунути його буде складно. У команді Зеленського, може, виношують такі ідеї, але реалізовувати їх, швидше за все, будуть не зараз", – розповідає Валерій Клочок.

Подальший обмін полоненими буде, але Україні потрібен свій план

Дмитро Снєгирьов зазначає: переговори по обміну політичними заручниками і військовополоненими продовжаться. З поверненням тридцяти п’яти бранців Кремля до України знята напруга. Але в російському полоні залишається близько сімдесяти бранців. І 220 – в ОРДЛО.



Путін захопив моряків, щоб торгуватися з Україною і Заходом / Інфографіка 24 каналу

"Обмін полоненими продовжиться, і Росія намагатиметься задіяти Медведчука. В обміні зацікавлена Росія. Це її карта, щоб підвищити рейтинги Медведчука і ОПЗЖ. Кількість заручників в ОРДЛО за рік збільшилася на сто чоловік. У січні в МЗС України говорили про сімдесят бранців у Росії, то перед обміном називали цифру сто", – наголошує Снєгирьов.

На переконання фахівця, Україні варто відпрацювати свою дорожню карту на перемовинах. І тоді виходити на питання нівелювання ролі Медведчука. Бо, поки ми коливаємося, це дозволяє Росії просувати кума Путіна і своїх агентів впливу в Україні. Зокрема, підкреслює Снєгирьов, не можна погоджуватися на план Штайнмайєра (місцеві вибори в ОРДЛО без виведення російських військ – "24"). Бо роль Медведчука тільки посилиться.

Україні треба відпрацювати власні механізми протидії Росії в питанні полонених. Засудити представників п’ятої колони за держзраду. В Україні достатньо тих, хто відстоює інтереси Росії, які дотичні до діяльності Медведчука. Якщо Медведчука затримають – то цим ми підвищимо свої ставки при обміні і вгамуємо апетити Кремля,

– зауважив Снєгирьов.

Проблема не лише в Медведчуку. В Україні пропагандисти Кремля продовжують свою діяльність, яка шкодить національним інтересам держави і гальмує процес завершення війни з Росією. Боротися з цим потрібно на всіх рівнях. Інформаційному, ідеологічному, дипломатичному і економічному.