Спекуляции и пиар Медведчука на обмене пленными: как остановить агента Путина

Помощник президента Зеленского Андрей Ермак опроверг причастность Медведчука к переговорам по обмену удерживаемыми. Как отстранить Медведчука от переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, – в материале 24 канала.

Путин хочет вернуть Медведчука в переговорную группу в Минске

Помощник Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял в группу по обмену пленными, заявил, что не знает, пытался ли Путин привлечь Медведчука к обмену. По его словам, Зеленский никак Медведчука не присоединял.

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"Никакого участия Медведчук не принимал, никогда мы с ним не встречались, не разговаривали. Считаю, что все его вояжи в Россию – личный пиар", – сказал Ермак.

По мнению наблюдателей, Путин рассматривает Медведчука как одного из основных переговорщиков. По словам сопредседателя ГИ "Права справа" Дмитрия Снегирева, Россия не оставит планы вновь привлечь Медведчука к переговорному процессу.

Медведчук сыграл ключевую роль в срыве обмена пленными, который изначально должен был состояться 30 августа. Россия хотела поломать игру, когда инициативу на себе замкнул президент Зеленский. И это дает Медведчуку возможность для спекуляций и пиара. Хотя удалось на время подвинуть Медведчука из переговоров,

– отмечает Дмитрий Снегирев.



У Зеленского заявили, что Медведчук никоим образом не помогал освобождать пленников Кремля /Фото 24 канала

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Политический эксперт Валерий Клочок обращает внимание на сногсшибательный политический взлет Медведчука в течение последнего года, в результате которого он стал народным депутатом и лидером фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Присутствие Медведчука в парламенте – не случайно. Ему удалось вытеснить Оппоблок, который контролировал олигарх Ахметов. И это не без определенной помощи Порошенко, который в свое время делегировал Медведчука в Минск. Проект партии "За жизнь", а потом ОПЗЖ вполне возможно был согласован с Порошенко. Политтехнология, благодаря которой Порошенко на выборах создавал себе образ врага,

– считает Валерий Клочок.



Политические заложники Кремля / Инфографика 24 канала

Как отстранить Медведчука от переговоров по Донбассу?

По мнению Валерия Клочка, Медведчук тему переговоров, в том числе по обмену пленными, не оставит. Это подчеркивает его роль "миротворца" для жителей Донбасса. И, соответственно, повышает рейтинги.

Зеленский проводит информационную кампанию по устранению Медведчука из переговорного процесса по Донбассу и обмену пленными, пытаясь помешать ему пиариться на этом. Но это непросто. Нужна политтехнология, чтобы взять на себя электорат ОПЗЖ. И вытеснить Медведчука с политического поля,

– говорит Валерий Клочок

Политолог добавляет: у Медведчука достаточно телеканалов – 112, NewsOne, и ZIK – чтобы продвигать "свою" роль в обмене.



Путину нужен Медведчук на переговорах, как активный агент пропаганды России / Фото Getty

Как рассказывает Дмитрий Снегирев, есть другой путь. По его убеждению, к недавней поездке Медведчука вместе с нардепом Рабиновичем в Россию украинские спецслужбы должны отнестись не как к частной инициативе.

Согласно статусу народного депутата Медведчук должен сообщать о своих заграничных поездках СБУ, поскольку он является носителем государственной тайны. И такие визиты должны иметь правовые последствия,

– отмечает Снегирев.

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Относительно заявлений Зеленского о сомнительности источников финансирования партии Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" и телеканалов, которые он контролирует, то, считают эксперты, в данном случае о конкретных последствиях говорить рано.

"Если у Зеленского не будет серьезных оснований для обвинений против Медведчука в госизмене, незаконном ведении бизнеса, причастности к коррупционным схемам, то устранить его будет сложно. В команде Зеленского, может, вынашивают такие идеи, но реализовывать их, скорее всего, будут не сейчас", – рассказывает Валерий Клочок.

Дальнейший обмен пленными будет, но Украине нужен свой план

Дмитрий Снегирев отмечает: переговоры по обмену политическими заложниками и военнопленными продолжатся. С возвращением тридцати пяти пленников Кремля в Украину снято напряжение. Но в российском плену остаются около семидесяти пленников. И 220 – в ОРДЛО.



Путин захватил моряков, чтобы торговаться с Украиной и Западом / Инфографика 24 канала

"Обмен пленными продолжится, и Россия будет пытаться задействовать Медведчука. В обмене заинтересована Россия. Это ее карта, чтобы повысить рейтинги Медведчука и ОПЗЖ. Количество заложников в ОРДЛО за год увеличилось на сто человек. Если в январе в МИД Украины говорили о семидесяти пленниках в России, то перед обменом называли цифру сто", – подчеркивает Снегирев.

По мнению специалиста, Украине стоит отработать свою дорожную карту на переговорах. И тогда выходить на вопрос нивелирования роли Медведчука. Ибо, пока мы колеблемся, это позволяет России продвигать кума Путина и своих агентов влияния в Украине. В частности, подчеркивает Снегирев, нельзя соглашаться на план Штайнмайера (местные выборы в ОРДЛО без вывода российских войск – "24"). Потому что роль Медведчука только усилится.

Украине надо отработать собственные механизмы противодействия России в вопросе пленных. Осудить представителей пятой колонны за госизмену. В Украине достаточно тех, кто отстаивает интересы России, которые касаются деятельности Медведчука. Если Медведчука задержат – то этим мы повысим свои ставки при обмене и утолим аппетиты Кремля,

– отметил Снегирев.

Проблема не только в Медведчуке. В Украине пропагандисты Кремля продолжают свою деятельность, которая вредит национальным интересам государства и тормозит процесс завершения войны с Россией. Бороться с этим нужно на всех уровнях. Информационном, идеологическом, дипломатическом и экономическом.