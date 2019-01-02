"Нет полиэтилену": в Молдове вступил в силу закон о запрете пластиковых пакетов

С 1 января 2019 года в Молдове вступил в силу закон о запрете продавать и использовать пластиковые пакеты толщиной 50 микрон и больше. В случае нарушения новых правил штраф будут платить как экономические агенты, так и граждане.

Об этом сообщает Громадське.

Читайте также: В Южной Корее запретили пластиковые пакеты в супермаркетах

С 1 января 2020 года правительство Молдовы планирует запретить продажу и использование пакетов толщиной 15-50 микрон, с 2021-го – меньше 15 микрон. Исключение будут составлять только пакеты, используемые в качестве упаковки.

Авторы закона подчеркнули, что использование пластиковых вещей, которые не подлежат вторичной переработке, вредит экологии. В частности, пластиковые отходы являются опасными для животных, которые случайно употребляют пластик и этим нарушают себе пищеварение.

Читайте также: Чем заменить полиэтиленовые кульки: от биопакетов до полотняных мешочков

Правительство Молдовы предлагает альтернативу для пластиковых пакетов – это пакеты из бумаги, кукурузной муки, органической конопли, сахара, пшеницы, крахмала, сахарного тростника, сахарной свеклы, яблочных отходов.