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      "Нет полиэтилену": в Молдове вступил в силу закон о запрете пластиковых пакетов

      23 Читати новину українською
      В Молдове вступил в силу закон о запрете пластиковых пакетов
      В Молдове вступил в силу закон о запрете пластиковых пакетов / www.google.com

      С 1 января 2019 года в Молдове вступил в силу закон о запрете продавать и использовать пластиковые пакеты толщиной 50 микрон и больше. В случае нарушения новых правил штраф будут платить как экономические агенты, так и граждане.

      Об этом сообщает Громадське.

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      С 1 января 2020 года правительство Молдовы планирует запретить продажу и использование пакетов толщиной 15-50 микрон, с 2021-го – меньше 15 микрон. Исключение будут составлять только пакеты, используемые в качестве упаковки.

      Авторы закона подчеркнули, что использование пластиковых вещей, которые не подлежат вторичной переработке, вредит экологии. В частности, пластиковые отходы являются опасными для животных, которые случайно употребляют пластик и этим нарушают себе пищеварение.

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      Правительство Молдовы предлагает альтернативу для пластиковых пакетов – это пакеты из бумаги, кукурузной муки, органической конопли, сахара, пшеницы, крахмала, сахарного тростника, сахарной свеклы, яблочных отходов.

      Теги: Экология Молдова
      Источник: 24 Канал
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