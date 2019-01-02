"Ні поліетилену": у Молдові набув чинності закон про заборону пластикових пакетів

З 1 січня 2019 року у Молдові набув чинності закон про заборону продавати та використовувати пластикові пакети завтовшки 50 мікронів та більше. У разі порушення нових правил штраф будуть платити як економічні агенти, так і громадяни.

Про це повідомляє Громадське.

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З 1 січня 2020 року уряд Молдови планує заборонити продаж та використання пакетів завтовшки 15-50 мікронів, з 2021-го – менше 15 мікронів. Виняток будуть становити лише пакети, що використовуються як упаковки.

Автори закону наголосили, що використання пластикових речей, які не підлягають вторинній переробці, шкодить екології. Зокрема, пластикові відходи є небезпечними для тварин, які випадково споживають пластик і цим порушують собі травлення.

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Уряд Молдови пропонує альтернативу для пластикових пакетів – це пакети з паперу, кукурудзяної муки, органічної коноплі, цукрів, пшениці, крохмалю, цукрової тростини, цукрового буряку, яблучних відходів.