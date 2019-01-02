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      "Ні поліетилену": у Молдові набув чинності закон про заборону пластикових пакетів

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      У Молдові набув чинності закон про заборону пластикових пакетів
      У Молдові набув чинності закон про заборону пластикових пакетів / www.google.com

      З 1 січня 2019 року у Молдові набув чинності закон про заборону продавати та використовувати пластикові пакети завтовшки 50 мікронів та більше. У разі порушення нових правил штраф будуть платити як економічні агенти, так і громадяни.

      Про це повідомляє Громадське

      Читайте також: У Південній Кореї заборонили пластикові пакети в супермаркетах

      З  1 січня 2020 року уряд Молдови планує заборонити продаж та використання пакетів завтовшки 15-50 мікронів, з 2021-го – менше 15 мікронів. Виняток будуть становити лише пакети, що використовуються як упаковки.

      Автори закону наголосили, що використання пластикових речей, які не підлягають вторинній переробці, шкодить екології. Зокрема, пластикові відходи є небезпечними для тварин, які випадково споживають пластик і цим порушують собі травлення.

      Читайте також: Чим замінити поліетиленові кульки: від біопакетів до полотняних мішечків

      Уряд Молдови пропонує альтернативу для пластикових пакетів – це пакети з паперу, кукурудзяної муки, органічної коноплі, цукрів, пшениці, крохмалю, цукрової тростини, цукрового буряку, яблучних відходів.

      Теги: Екологія Молдова
      Джерело: 24 Канал
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