У Південній Кореї заборонили пластикові пакети в супермаркетах

У Південній Кореї заборонили супермаркетам використовувати пластикові пакети в межах кампанії зі збереження природи. Офіційно рішення набуде чинності з 1 січня 2019 року.

Про це повідомляє CNN.

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Відомо, що заборона вплине на 2 тисячі великих супермаркетів та 11 тисяч магазинів, площа яких складає не менше 165 квадратних метрів. Тож магазини, які підпадають під заборону, не зможуть видавати пластикові пакети покупцям. Раніше супермаркети були зобов’язані продавати ці пакети, а не видавати безкоштовно.

Крім того, тепер супермаркети повинні пропонувати клієнтам альтернативу: паперові чи тканинні пакети. У разі порушення закону – магазини штрафуватимуть на 2,7 тисячі доларів.

Влада країни вважає, що такі кроки спонукатимуть людей менше використовувати й інші пластикові вироби, наприклад, соломинки для напоїв чи пластиковий посуд.

Нагадаємо, що у Львові ввели обмеження на застосування поліетиленових пакетів у торгівельних мережах.