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      Нет сомнений по следствию: Осмаев прокомментировал задержание подозреваемых в убийстве Окуевой

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      Осмаев об убийстве Окуевой: заказчик где-то в российской власти / Коллаж 24 канала

      Адам Осмаев, муж Амины Окуевой, который был вместе с ней в авто в день ее убийства, заявил, что никогда лично не знал задержанного по подозрению в этом преступлении. В то же время он заверил, что не имеет никаких сомнений в объективности следствия, но есть некоторые вопросы к суду.

      Вопрос вызывает судебная система, которая отпускает подозреваемых в убийствах, заявил Адам Осмаев в комментарии "Громадському".

      Важно! Полиция задержала вероятного организатора убийства Амины Окуевой: фото и видео

      Сначала следователи сообщали о следах ДНК на оружии, но это было неправильно с оперативной точки зрения. Поэтому сообщение потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников,
      – пояснил военный.

      Еще после убийства в 2017 году советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на оружии нашли образцы ДНК предполагаемого стрелка. Позже информацию опровергли, но уже в 2020 году после задержания подозреваемого в убийстве в полиции сказали, что это таки было правдой.

      Одам Осмаев также выразил благодарность правоохранителям за их работу. Он отметил, что большой удачей было выйти на организаторов убийства, выполняя ежедневную работу.

      "Думаю, что скоро следствие предоставит информацию о заказчиках убийства. Это представители российской власти", – заявил муж Амины Окуевой.

      Что известно об отношениях Осмаева и Окуевой?
      Адам Осмаев был мужем покойной Амины Окуевой. Именно он ехал в автомобиле с военной, когда ту расстреляли 30 октября 2017 года. Это уже было третье покушение на Осмаева и Окуеву, в результате которого последняя погибла.

      Во время предыдущего покушения киллер, который притворился французским журналистом, открыл огонь, находясь в машине вместе с супругами. Амина Окуева, благодаря своему профессионализму смогла ликвидировать киллера, чем спасла жизнь себе и мужу. Адам Осмаев отделался огнестрельными ранением.

      Амина Окуева неоднократно в различных интервью заявляла, что не хочет детей, потому что не намерена приводить их в такой жестокий мир, где постоянно идут войны.

      Что известно об вероятных убийцах Амины Окуевой

      В воскресенье, 12 января, полиция задержала группу профессиональных киллеров. Их подозревают в целом ряде заказных убийств, среди которых и убийство военной Амины Окуевой. В полиции заявили, что в группу могли входить сразу 7 человек, часть из которых задержали еще в сентябре 2019 года.

      Накануне задержали человека, которого подозревают в непосредственном убийстве Окуевой. В полиции рассказали, что мужчина является уроженцем Дагестана, но длительное время живет на территории Украины и имеет украинское гражданство.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Адам Осмаев Убийство Амины Окуевой Полиция
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