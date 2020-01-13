Немає сумнівів щодо слідства: Осмаєв прокоментував затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої

Адам Осмаєв, чоловік Аміни Окуєвої, який разом із нею в авто у день її вбивства, заявив, що ніколи особисто не знав затриманого за підозрою у цьому злочині. Водночас він запевнив, що не має жодних сумнівів в об'єктивності слідства, але є деякі питання до суду.

Питання викликає судова система, яка відпускає підозрюваних у вбивствах, заявив Адам Осмаєв у коментарі "Громадському".

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Спочатку слідчі повідомляли про сліди ДНК на зброї, але це було неправильно з оперативної точки зору. Тому повідомлення потім спростували, щоб приспати пильність злочинців,

– пояснив військовий.

Ще після вбивства у 2017 році радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що на зброї знайшли зразки ДНК імовірного стрілка. Згодом інформацію спростували, але вже у 2020 році після затримання підозрюваного у вбивстві у поліції сказали, що це таки було правдою.

Адам Осмаєв також висловив вдячність правоохоронцям за їхню роботу. Він зазначив, що великою вдачею було вийти на організаторів убивства, виконуючи щоденну роботу.

"Думаю, що скоро слідство надасть інформацію щодо замовинків убивства. Це представники російської влади", – заявив чоловік Аміни Окуєвої.

Що відомо про відносини Осмаєва і Окуєвої?Адам Осмаєв був чоловіком покійної Аміни Окуєвої. Саме він їхав в автівці з військовою, коли ту розстріляли 30 жовтня 2017 року. Це вже був третій замах на Осмаєва та Окуєву, внаслідок якого остання загинула.



Під час попереднього замаху кілер, який притворився французьким журналістом, відкрив вогонь, перебуваючи в автівці разом з подружжям. Аміна Окуєва, завдяки своїй професійності змогла ліквідувати кілера, врятувавши життя собі і чоловіку. Адам Осмаєв відбувся вогнепальними пораненнями.



Аміна Окуєва неодноразово у різних інтерв'ю заявляла, що не хоче дітей, бо не має наміру приводити їх у такий жорстокий світ, де постійно тривають війни.

Що відомо про імовірних вбивць Аміни Окуєвої

У неділю, 12 січня, поліція затримала групу професійних кілерів. Їх підозрюють у цілій низці замовних вбивств, серед яких і вбивство військової Аміни Окуєвої. У поліції заявили, що до групи могли входити одразу 7 осіб, частину з яких затримали ще у вересні 2019 року.

Власне напередодні затримали особу, яку підозрюють у безпосередньому вбивстві Окуєвої. У поліції розповіли, що чоловік є уродженцем Дагестану, але тривалий час живе на території України та має українське громадянство.