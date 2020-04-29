Нет такой формулировки: Разумков о "временном" главе МВД Авакове
Арсена Авакова назначили на должность главы Министерства внутренних дел в 2014 году. В августе 2019 года его переназначили на эту же должность, однако как временного руководителя. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что формулировки "временный министр" в украинском законодательстве нет, ведь возглавляют ведомства не на время.
Рекордный срок пребывания на посту министра внутренних дел Арсена Авакова прокомментировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет "РБК-Украина".
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Министра не назначают на время, нет такой формулировки. Любой Кабмин – это временно,
– заявил Разумков.
По его словам, правительство Гончарука это доказало. Однако некоторым министрам удалось сохранить должности. В частности, главе Минюста Денисе Малюське, главе Мининфраструктуры Владиславу Криклию и министру внутренних дел Арсену Авакову.
Разумков добавил, что это нормальный процесс, когда кто-то уходит с должностей, а другой – остается.
Что известно об Авакове на посту главы МВД
- Арсен Аваков – единственный министр, который поработал во всех составах правительства после Революции Достоинства. Он возглавлял МВД в двух Кабминах Арсения Яценюка, правительствах Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука. Аваков продолжает занимать должность и теперь.
- Впервые его назначили на должность главы Министерства внутренних дел в 2014 году. В августе 2019 года Авакова переназначили на эту же должность, однако как временного исполняющего обязанности. Сохранил должность он и в Кабмине Дениса Шмыгаля, ведь альтернативные кандидаты даже не рассматривались.
- Главы МВД Зеленский назвал его "одним из самых эффективных членов правительства".