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      Нет такой формулировки: Разумков о "временном" главе МВД Авакове

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      Разумков прокомментировал "временную" должность Арсена Авакова
      Разумков прокомментировал "временную" должность Арсена Авакова / espreso.tv

      Арсена Авакова назначили на должность главы Министерства внутренних дел в 2014 году. В августе 2019 года его переназначили на эту же должность, однако как временного руководителя. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что формулировки "временный министр" в украинском законодательстве нет, ведь возглавляют ведомства не на время.

      Рекордный срок пребывания на посту министра внутренних дел Арсена Авакова прокомментировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет "РБК-Украина".

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      Министра не назначают на время, нет такой формулировки. Любой Кабмин – это временно,
      – заявил Разумков.

      По его словам, правительство Гончарука это доказало. Однако некоторым министрам удалось сохранить должности. В частности, главе Минюста Денисе Малюське, главе Мининфраструктуры Владиславу Криклию и министру внутренних дел Арсену Авакову.

      Разумков добавил, что это нормальный процесс, когда кто-то уходит с должностей, а другой – остается.

      Что известно об Авакове на посту главы МВД

      • Арсен Аваков – единственный министр, который поработал во всех составах правительства после Революции Достоинства. Он возглавлял МВД в двух Кабминах Арсения Яценюка, правительствах Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука. Аваков продолжает занимать должность и теперь.
      • Впервые его назначили на должность главы Министерства внутренних дел в 2014 году. В августе 2019 года Авакова переназначили на эту же должность, однако как временного исполняющего обязанности. Сохранил должность он и в Кабмине Дениса Шмыгаля, ведь альтернативные кандидаты даже не рассматривались.
      • Главы МВД Зеленский назвал его "одним из самых эффективных членов правительства".
      Теги: Министерство внутренних дел Новости Украины Дмитрий Разумков Кабинет Министров Украины Верховная Рада Арсен Аваков Новости политики
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