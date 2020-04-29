Немає такого формулювання: Разумков про "тимчасового" очільника МВС Авакова
Арсена Авакова призначили на посаду глави Міністерства внутрішніх справ у 2014 року. У серпні 2019 року його перепризначили на цю ж посаду, однак як тимчасового очільника. Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що формулювання "тимчасовий міністр" в українському законодавстві немає, адже очолюють відомства не на час.
Рекордний термін перебування на посаді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова прокоментував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, пише "РБК-Україна".
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Міністра не призначають на час, немає такого формулювання. Будь-який Кабмін – це тимчасово,
– заявив Разумков.
За його словами, уряд Гончарука це доказав. Однак деяким міністрам вдалося зберегти посади. Зокрема, очільнику Мін’юсту – Денису Малюсьці, главі Мінінфраструктури – Владиславу Криклію та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.
Разумков додав, що це нормальний процес, коли хтось йде з посад, а інший – залишається.
Що відомо про Авакова на посаді глави МВС
- Арсен Аваков – єдиний міністр, який попрацював у всіх складах уряду після Революції Гідності. Він очолював МВС у двох Кабмінах Арсенія Яценюка, урядах Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука. Аваков продовжує обіймати посаду й тепер.
- Вперше його призначили на посаду глави Міністерства внутрішніх справ у 2014 році. У серпні 2019 року Авакова перепризначили на цю ж посаду, однак як тимчасового виконувача обов’язків. Зберіг він місце і в Кабміні Дениса Шмигаля, адже альтернативні кандидати навіть не розглядалися.
- Очільника МВС Зеленський назвав "одним з найефективніших членів уряду".