Немає такого формулювання: Разумков про "тимчасового" очільника МВС Авакова

Арсена Авакова призначили на посаду глави Міністерства внутрішніх справ у 2014 року. У серпні 2019 року його перепризначили на цю ж посаду, однак як тимчасового очільника. Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що формулювання "тимчасовий міністр" в українському законодавстві немає, адже очолюють відомства не на час.

Рекордний термін перебування на посаді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова прокоментував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, пише "РБК-Україна".

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Міністра не призначають на час, немає такого формулювання. Будь-який Кабмін – це тимчасово,

– заявив Разумков.

За його словами, уряд Гончарука це доказав. Однак деяким міністрам вдалося зберегти посади. Зокрема, очільнику Мін’юсту – Денису Малюсьці, главі Мінінфраструктури – Владиславу Криклію та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Разумков додав, що це нормальний процес, коли хтось йде з посад, а інший – залишається.

Що відомо про Авакова на посаді глави МВС