11:49
29 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      Немає такого формулювання: Разумков про "тимчасового" очільника МВС Авакова

      - Читать новость на русском
      Разумков прокоментував "тимчасову" посаду Арсена Авакова
      Разумков прокоментував "тимчасову" посаду Арсена Авакова / espreso.tv

      Арсена Авакова призначили на посаду глави Міністерства внутрішніх справ у 2014 року. У серпні 2019 року його перепризначили на цю ж посаду, однак як тимчасового очільника. Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що формулювання "тимчасовий міністр" в українському законодавстві немає, адже очолюють відомства не на час.

      Рекордний термін перебування на посаді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова прокоментував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, пише "РБК-Україна".

      Читайте також Призначення Саакашвілі: хто з влади підтримує його кандидатуру

      Міністра не призначають на час, немає такого формулювання. Будь-який Кабмін – це тимчасово,
      – заявив Разумков.

      За його словами, уряд Гончарука це доказав. Однак деяким міністрам вдалося зберегти посади. Зокрема, очільнику Мінюсту – Денису Малюсьці, главі Мінінфраструктури – Владиславу Криклію та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

      Разумков додав, що це нормальний процес, коли хтось йде з посад, а інший – залишається.

      Що відомо про Авакова на посаді глави МВС

      • Арсен Аваков – єдиний міністр, який попрацював у всіх складах уряду після Революції Гідності. Він очолював МВС у двох Кабмінах Арсенія Яценюка, урядах Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука. Аваков продовжує обіймати посаду й тепер.
      • Вперше його призначили на посаду глави Міністерства внутрішніх справ у 2014 році. У серпні 2019 року Авакова перепризначили на цю ж посаду, однак як тимчасового виконувача обовязків. Зберіг він місце і в Кабміні Дениса Шмигаля, адже альтернативні кандидати навіть не розглядалися.
      • Очільника МВС Зеленський назвав "одним з найефективніших членів уряду".
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Верховна Рада Дмитро Разумков Новини політики Кабінет Міністрів України Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Як вберегти медиків від інфікування та протестів?
      сьогодні , 08:40 Як вберегти медиків від інфікування та протестів?
      Гліб Бітюков
      Не молодець, не лідер і не борець: рейтинг Путіна пробиває дно
      28 квітня , 22:00 Не молодець, не лідер і не борець: рейтинг Путіна пробиває дно
      Запретное мнение