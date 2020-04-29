Призначення Саакашвілі: хто з влади підтримує його кандидатуру

Кандидатуру Міхеїла Саакашвілі частково підтримують у Кабміні. Тому, якщо і буде подання, то воно буде заходити з боку прем'єрміністра. Також дискусії щодо колишнього очільника Одескої ОДА були й у Офісі Президента.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не знає, хто запропонував кандидатуру Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єра. Оскільки не був присутнім під час обговорення цієї ідеї. Про це він розповів у коментарі виданню РБК-Україна.

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"Як у будь-якої ідеї, у неї є свої плюси і мінуси. Кожна людина, кожен член команди бачить чогось більше, в тому числі і в цьому рішенні. Мені важко це коментувати", – підкреслив спікер парламенту.

Разумков додав, що, відповідно до заяв, що лунають публічно, частково призначення Саакашвілі віцепрем’єром підтримують і в Кабінеті міністрів України.

Саме тому, якщо буде подання, то воно буде заходити з боку прем'єрміністра. Станом на сьогодні (інтерв’ю записували 27 квітня – 24 канал) подання з боку Кабінету міністрів у Верховну раду не заходили,

– зауважив голова Ради.

За його словами, також дискусії щодо Саакашвілі вели в Офісі Президента та вони розглядали можливість його призначити віцепрем’єром.

"Наскільки ці дискусії були глибокими та були унікальними: може бути, розглядався різний спектр застосування тих знань і того досвіду, який є у президента Саакашвілі. Думаю, що їх можна буде застосувати в іншому напрямку, якщо буде ухвалено таке спільне рішення", – підсумував спікер.

Разумков також розповів, що наразі не є дуже впевненим, чи підтримуватиме призначення Саакашвілі, якщо це питання все розглядатиме Рада.

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Що відомо про призначення Саакашвілі

22 квітня з'явилася інформація, що Саакашвілі запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Сам політик заявляв, що є готовим прийняти пропозицію , яку йому зробила українська влада. ​

, яку йому зробила українська влада. ​ Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.

для підтримки уряду України. На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Попереджають, що призначення Саакашвілі може ускладнити взаємини між країнами.

Попереджають, що призначення Саакашвілі може ускладнити взаємини між країнами. Очікували, що за Саакашвілі парламентарі можуть проголосувати до 1 транвя. Однак після зустрічі з фракцією "Слуги народу" він втратив підтримку.

Однак після зустрічі з фракцією "Слуги народу" він втратив підтримку. За словами журналіста Юрія Бутусова, Кабмін уже відкликав з парламенту подання про призначення Саакашвілі.

про призначення Саакашвілі. Бутусов додав, що в Офісі Президента розглядають варіант висунення третього президента Грузії кандидато м у мери Одеси від "Слуги народу".

Також ЗМІ повідомляють, що Саакашвілі запропонували увійти до Національної ради реформ.



Що відомо про діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу