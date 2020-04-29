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      Призначення Саакашвілі: хто з влади підтримує його кандидатуру

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      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / 24 канал

      Кандидатуру Міхеїла Саакашвілі частково підтримують у Кабміні. Тому, якщо і буде подання, то воно буде заходити з боку прем'єрміністра. Також дискусії щодо колишнього очільника Одескої ОДА були й у Офісі Президента.

      Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не знає, хто запропонував кандидатуру Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єра. Оскільки не був присутнім під час обговорення цієї ідеї. Про це він розповів у коментарі виданню РБК-Україна.

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      "Як у будь-якої ідеї, у неї є свої плюси і мінуси. Кожна людина, кожен член команди бачить чогось більше, в тому числі і в цьому рішенні. Мені важко це коментувати", – підкреслив спікер парламенту.

      Разумков додав, що, відповідно до заяв, що лунають публічно, частково призначення Саакашвілі віцепрем’єром підтримують і в Кабінеті міністрів України.

      Саме тому, якщо буде подання, то воно буде заходити з боку прем'єрміністра. Станом на сьогодні (інтерв’ю записували 27 квітня – 24 канал) подання з боку Кабінету міністрів у Верховну раду не заходили,
      – зауважив голова Ради.

      За його словами, також дискусії щодо Саакашвілі вели в Офісі Президента та вони розглядали можливість його призначити віцепрем’єром.

      "Наскільки ці дискусії були глибокими та були унікальними: може бути, розглядався різний спектр застосування тих знань і того досвіду, який є у президента Саакашвілі. Думаю, що їх можна буде застосувати в іншому напрямку, якщо буде ухвалено таке спільне рішення", – підсумував спікер.

      Разумков також розповів, що наразі не є дуже впевненим, чи підтримуватиме призначення Саакашвілі, якщо це питання все розглядатиме Рада. 

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      Що відомо про призначення Саакашвілі

      • 22 квітня з'явилася інформація, що Саакашвілі запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
      • Сам політик заявляв, що є готовим прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада. ​
      • Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.
      • На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Попереджають, що призначення Саакашвілі може ускладнити взаємини між країнами.
      • Очікували, що за Саакашвілі парламентарі можуть проголосувати до 1 транвя. Однак після зустрічі з фракцією "Слуги народу" він втратив підтримку.
      • За словами журналіста Юрія Бутусова, Кабмін уже відкликав з парламенту подання про призначення Саакашвілі. 
      • Бутусов додав, що в Офісі Президента розглядають варіант висунення третього президента Грузії кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".
      • Також ЗМІ повідомляють, що Саакашвілі запропонували увійти до Національної ради реформ.

      саакашвілі україна діяльність
      Що відомо про діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Офіс Президента Верховна Рада Дмитро Разумков Кабінет Міністрів України Міхеїл Саакашвілі Новини України Новини політики
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