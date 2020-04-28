Разумков заявив, що "не дуже підтримує" призначення Саакашвілі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що досі не впевнений, що підтримає призначення Міхеїла Саакашвілі в уряд. За словами Разумкова, у самій "Слузі народу" є багато людей, які можуть бути корисними для Кабінету Міністрів.

Переймати досвід інших держав і залучати експертів – дуже важливо. Втім і у "Слузі народу" є люди, які можуть проводити реформи. Про це спікер парламенту заявив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Цікаво Якщо Зеленський попросить: все більше "слуг" підтримують призначення Саакашвілі

Станом на зараз я не впевнений, що буду повністю поділяти і підтримувати обговорювані кадрові призначення в уряд,

– заявив Дмитро Разумков.

Він підкреслив, що в цьому питанні все вирішить наявність голосів, а розстановка сил буде більш зрозумілою вже ближче до засідання. Нині ж голоси повністю розділилися.

"Хтось палко підтримує таку ініціативу, хтось виступає проти, дехто більш емоційно і політично. Є люди, які підходять прагматично до цього питання, ґрунтуючись на базових цінностях. Зокрема тих, з якими ми йшли на вибори", – пояснив голова Верховної Ради.

Щодо цінностей, яким може суперечити призначення Саакашвілі, він виділив політику "нових облич" і відповідальність за ухвалення рішень.

Що відомо про можливе призначення Саакашвілі?Президент України Володимир Зеленський запропонував ексголові Одеської ОДА пост віцепрем'єра в уряді Дениса Шмигаля. Інформацію про це підтвердив сам Саакашвілі.



Втім його призначення має схвалити Верховна Рада України. Як підтверджують самі депутати від "Слуги народу", поки у фракції не вистачає голосів на таке призначення.