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      Разумков заявил, что "не очень поддерживает" назначение Саакашвили

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      Разумков каже, що призначення Саакашвілі може суперечити принципам "Слуги народу"
      Разумков каже, що призначення Саакашвілі може суперечити принципам "Слуги народу" / file.liga.net

      Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока не уверен, что поддержит назначение Михаила Саакашвили в правительство. По словам Разумкова, в самой "Слуге народа" есть много людей, которые могут быть полезными для Кабинета Министров.

      Переймати досвід інших держав і залучати експертів – дуже важливо. Втім і у "Слузі народу" є люди, які можуть проводити реформи. Про це спікер парламенту заявив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

      Цікаво Якщо Зеленський попросить: все більше "слуг" підтримують призначення Саакашвілі

      Станом на зараз я не впевнений, що буду повністю поділяти і підтримувати обговорювані кадрові призначення в уряд,
      – заявив Дмитро Разумков.

      Він підкреслив, що в цьому питанні все вирішить наявність голосів, а розстановка сил буде більш зрозумілою вже ближче до засідання. Нині ж голоси повністю розділилися.

      "Хтось палко підтримує таку ініціативу, хтось виступає проти, дехто більш емоційно і політично. Є люди, які підходять прагматично до цього питання, ґрунтуючись на базових цінностях. Зокрема тих, з якими ми йшли на вибори", – пояснив голова Верховної Ради.

      Щодо цінностей, яким може суперечити призначення Саакашвілі, він виділив політику "нових облич" і відповідальність за ухвалення рішень.

      Що відомо про можливе призначення Саакашвілі?Президент України Володимир Зеленський запропонував ексголові Одеської ОДА пост віцепрем'єра в уряді Дениса Шмигаля. Інформацію про це підтвердив сам Саакашвілі.

      Втім його призначення має схвалити Верховна Рада України. Як підтверджують самі депутати від "Слуги народу", поки у фракції не вистачає голосів на таке призначення.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Слуга народа Дмитрий Разумков Верховная Рада Михаил Саакашвили Правительство Шмыгаля Новости политики Новости Украины
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