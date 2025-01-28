Планирование визита еще продолжается, его дата не определена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о визите Нетаньяху в США

В начале следующей недели премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может посетить США. Он затем станет первым иностранным лидером, с которым встретится Трамп.

Визит пока находится на стадии планирования, и его дата официально не утверждена. Представители как США, так и Израиля отмечают, что все договоренности еще предварительные.

По информации CNN, вопрос визита Нетаньяху в Вашингтон обсуждался во время телефонного разговора между лидерами двух стран, который состоялся за несколько дней до инаугурации Трампа. Посол США на Ближнем Востоке, Стив Уиткофф, на прошлой неделе совершил путешествие по региону. Во время визита в Израиль он, вероятно, помог согласовать детали предстоящей встречи.

Официального приглашения пока не поступило, о чем в соцсетях сообщил представитель Нетаньяху.

Ранее стало известно, что администрация Трампа отменила запрет, введенный Джо Байденом, на поставку 900-килограммовых бомб в Израиль.