Израильского премьера доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра "Шиба" в Рамат-Гане в Тель-Авивском округе. Госпитализировали Нетаньяху вечером в субботу, 15 июля.

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Нетаньяху жаловался на плохое состояние

В канцелярии израильского премьера сообщили, что Нетаньяху жаловался на плохое самочувствие. Его доставили на автоколонне из дома в Кесарии, где он проводил выходные.

Его состояние удовлетворительное, он проходит обследование в медицинском центре Шиба,

– отметили в канцелярии Нетаньяху.

Согласно обнародованному заявлению, премьер начал ощущать легкое головокружение. Его врач посоветовал обратиться за помощью к врачам. В медицинском центре после обследования отметили, что все анализы в пределах нормы, однако врачи обнаружили обезвоживание.

Такое положение премьера связано с погодными условиями в Израиле. Сегодня температура воздуха в стране поднимается выше +30 градусов, поэтому израильтянам не советуют находиться на солнце в обеденные часы.

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Нетаньяху поблагодарил за заботу и заявил, что чувствует себя хорошо. Премьер сообщил, что в пятницу, 14 июля, вместе с супругой был на Галилейском море.

Вчера я был со своей женой на Галилейском море, на солнце, без шляпы, без воды. Не очень хорошая идея,

– рассказал премьер.

Хотя состояние политика оценивается как стабильное, однако медики рекомендовали ему остаться под наблюдением еще несколько дней. В обращении Нетаньяху также призвал людей проводить меньше времени на солнце и пить больше воды.

"Прежде всего я хочу поблагодарить всех вас за заботу и поблагодарить замечательных медицинских работников здесь, в Шибе, которые меня проверяли. Слава Богу, я чувствую себя очень хорошо", – поблагодарил политик.

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