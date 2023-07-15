Ізраїльського прем'єра доправили у відділення невідкладної допомоги медичного центру "Шиба" у Рамат-Гані, що у Тель-Авівському окрузі. Госпіталізували Нетаньягу увечері у суботу, 15 липня.
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Нетаньягу скаржився на поганий стан
У канцелярії ізраїльського прем'єра повідомили, що Нетаньягу скаржився на погане самопочуття. Його привезли на автоколоні з будинку в Кесарії, де він проводив вихідні.
Його стан задовільний, він проходить обстеження у медичному центрі Шиба,
– наголосили у канцелярії Нетаньяху.
Згідно з оприлюдненою заявою, прем'єр почав відчувати легке запаморочення. Його лікар порадив звернутися за допомогою до лікарів. У медичному центрі після обстеження наголосили, що всі аналізи у межах норми, проте лікарі виявили зневоднення.
Такий стан прем'єра пов'язаний з погодними умовами в Ізраїлі. Нині температура повітря в країні підіймається вище +30 градусів, тому ізраїльтянам не радять перебувати на сонці в обідні години.
Прем'єр записав звернення з лікарні
Нетаньяху подякував за турботу й заявив, що почувається добре. Прем'єр повідомив, що у п'ятницю, 14 липня, разом з дружиною був на Галілейському морі.
Вчора я був зі своєю дружиною на Галілейському морі, на сонці, без капелюха, без води. Не дуже гарна ідея,
– розповів прем'єр.
Хоча стан політика оцінюють як стабільний, проте медики рекомендували йому залишитися під наглядом ще кілька днів. У зверненні Нетаньяху також закликав людей проводити менше часу на сонці та пити більше води.
"Насамперед я хочу подякувати всім вам за турботу та подякувати чудовим медичним працівникам тут, у Шибі, які мене перевіряли. Слава Богу, я почуваюся дуже добре", – подякував політик.
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