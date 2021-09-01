Президент США в сети сообщил, что уже ждет встречи с украинским лидером в Белом доме.
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Байден о встрече с Зеленским
Я с нетерпением жду возможности приветствовать Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме,
– написал Байден.
Он отметил, что хочет подтвердить приверженность Соединенных Штатов к суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины.
Напомним, встреча президента США и Украины начнется 1 сентября, в 21:00 по Киеву.
Встреча Байдена и Зеленского: что известно
- Разговор президентов состоится в Овальном зале Белого Дома и продлится примерно 2 – 2,5 часа.
- Расписание американского президента свидетельствует о том, что давать общую большую пресс-конференцию Байден и Зеленский не будут.
- Ранее украинский лидер рассказал, что хочет поговорить с американским коллегой о вопросах оккупированных Крыма и части Донбасса, инвестициях, а также "Северном потоке-2".
Текст публикации Джо Байдена:
Я с нетерпением жду, что сегодня буду приветствовать Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям.