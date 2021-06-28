Об этом в эфире программы "Между прочим" рассказал журналист и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он вспомнил случаи, когда Рудьковский уже сидел в тюрьме.
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"Он (Рудьковский – 24 канал) уже "отмотал" 2 года в российской тюрьме. То есть это такой, кажется, главный неудачник, который просто сидит за всех наших политиков, которых не посадили", – сказал Денис Казанский.
Обвинения по делу Рудьквского – серьезные
Журналист отметил, что Николай Рудьковский сидел во времена Виктора Ющенко, при Владимире Путине в России, а в очередной раз его посадили уже при Владимире Зеленском. В то же время он добавил, что обвинения по соответствующему делу являются очень серьезными.
Все указывает на то, что Рудьковский действительно причастен к такому серьезному преступлению как похищение своего бизнес-партнера – это может для него обернуться большими неприятностями и большим сроком заключения,
– сказал Денис Казанский.
Полный выпуск программы "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео
В чем обвиняют Рудьковского: коротко
- Экс-нардепа Николая Рудьковского взял под стражу Киевский апелляционный суд, его подозревают в похищении и истязании руководителя компании "Нефтегаздобыча" – депутата от "Слуги народа" Олега Семинского.
- О похищении в 2012 году сообщил сам Семинский – мужчину систематически пытали и требовали выплатить несуществующий долг.
- О подозрении сообщили 5 лицам по статьям о пытках, похищениях и вымогательствах.