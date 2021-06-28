Про це в ефірі програми "Між іншим" розповів журналіст та член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він пригадав випадки, коли Рудьковський вже сидів у в'язниці.

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"Він (Рудьковський – 24 канал) вже "відмотав" 2 роки у російській в'язниці. Тобто це такий, здається, головний невдаха, який просто сидить за усіх наших політиків, яких не посадили", – сказав Денис Казанський.

Звинувачення у справі Рудьквського – серйозні

Журналіст зазначив, що Микола Рудьковський сидів за часів Віктора Ющенка, при Володимирі Путіні в Росії, а в черговий раз його посадили вже при Володимирі Зеленському. Водночас він додав, що звинувачення у відповідній справі є дуже серйозними.

Все вказує на те, що Рудьковський дійсно причетний до такого серйозного злочину як викрадення свого бізнес-партнера – це може для нього обернутися великими неприємностями і великим терміном ув'язнення,

– сказав Денис Казанський.

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У чому звинувачують Рудковського: коротко