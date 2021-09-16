Сталося те, про що попереджав нас народний депутат, громадський діяч, державний службовець, політик, поліціянт, глава Всеукраїнської федерації дворового футболу, президент Федерації доміно, кандидат наук та віднедавна і адвокат Ілля Кива.

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За його словами, восени, всередині вересня, люди активно почнуть виходити на вулиці. "Більше часу чекати немає, осінь – це буде час великих змін. Ми очікуємо на підтримку", – додав Кива.

І як сказав пророк, так все і було: і середина вересня – була, і підтримка була 6-тисячна. Люди вимагали припинити тиск на опозицію та зупинити репресії проти Віктора Медведчука.

Олігарха як останню красуню закрили у замку і не відпускають нікуди з-під домашнього арешту.

Єдине чого не було і зараз не знайдете, так це жодного повідомлення у ЗМІ, що хтось десь для чогось збирався у центрі столиці. Окрім, звісно, сайту самої "Опозиційної платформи – За життя".

Ну а кому про це тепер розповідати? "Найчесніші" ж канали "112-Україна", NewsOne та Zik – закрили.

На мітингу виступив Рабінович

Вадим Рабінович заявив, що в Україні забороняють газети, телеканали та журнали. Натомість дозволяють лише "пахати та помирати".

Рабінович заробив 76 мільйонів гривень на відчуженні цінних паперів і корпоративних прав, отримав 3,5 мільйона відсотків, зберігає у банку майже 80 тисяч гривень, 5 тисяч євро і 370 тисяч доларів.



Рабінович: "Ми починаємо підніматися з колін, адже далі так тривати не може!" / Фото пресслужби ОПЗЖ

І це я ще не перераховувала вам його бізнес, квартири, машини і все те що записано на рідних. Просто щоб ви розуміли. Що "пахать" і Рабінович – це як власника Tesla цікавила би ціна на дизель.

Учасникам заплатили по 150 гривень

Щоб підтримати Медведчука, люди з Харкова, Чернівців, Закарпаття, Прилук та інших регіонів, чомусь не поїхали відразу на площу біля Офісу Президента, а зібралися біля метро Хрещатик. Їм усім сказали "Дякую" в еквіваленті 150 гривень.

Але чомусь, коли люди приїхали до самого Віктора Медведчука, якого із зрозумілих причин на мітингу не було, ну щоб провідати його, дізнатись, як він себе почуває під домашнім арештом.

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В ОПЗЖ заявили про напад

То це ОПЗЖ вже не дуже сподобалось і вони навіть заявили про напад. Як повідомила політсила, "вандали закидали будівлю фаєрами і димовими шашками, розписали паркан образливими написами, і блокували дорогу".

А ще інцидент, в партії пов'язують зі спробою тиску на них з боку влади. Тиснули, до речі, ті, хто приїхав на Медведчука патріотичними кричалками і образливими словами на адресу президента Росії.

От така вона виходить вибіркова демократія від "Опозиційної платформи". Слухати вас на площі – ОПЗЖ хочуть, а у себе під будинком – чомусь ні.

На площу ви прийшли щоби висловити свою думку, а до будинку Медведчука – щоби тиснути і переслідувати опозицію. А мали би в цей час тиснути на владу і вимагати перевиборів.