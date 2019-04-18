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      Неуплата алиментов: история должника, который благодаря наказанию нашел работу

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      Уже больше года в Украине действует закон под названием "Чужих детей не бывает", который значительно усложнил жизнь неплательщикам алиментов. С того времени недобросовестные родители вернули своим детям почти пять миллиардов гривен.

      Почти четырнадцать лет Роман Хижий не общался с женой и сыном.

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      Его бывшая подала на выплату алиментов еще девять лет назад, но механизм их взыскания до недавнего времени был несовершенным.

      "Десять лет не платил алименты. И то я еще поздно подала. Сыну тогда было 5 лет, как мы с ним развелись, а сейчас малому уже 19", – рассказала бывшая жена должника.

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      Роман Хижий, который не платил алиментов

      Мужчина прошел путь от принудительной работы до полноценной должности. Летом в прошлом году суд отправил его на коммунальное предприятие. чтобы отрабатывать долг. После 120 часов работ Роман решил остаться работать.

      Пять лет жили, потом развелись. Она забыла, что я должен был платить, а когда вспомнила, я был без работы. Теперь пересдал на права и сел за технику ,
      – рассказал должник по алиментам Роман Хижий.

      С новым законом госисполнителям стало проще взимать алименты с должников. Обычно – арестовывают имущество, а если его нет, то отправляют на работу.

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      Теперь должник нашел работу, благодаря закону

      "Он не работал, имущества, на которое можно было обратить взыскание, не имел, поэтому единственная мера, которая была эффективной – это выполнение общественно полезных работ", – отметил начальник Пустомытовского отдела исполнительной службы Иван Гнатишин.

      Роман зарабатывает на своей уже непринудительной работе около 7 тысяч гривен. Одну четвертую отдает жене и сыну. Таким образом вернул уже больше десяти тысяч гривен из почти пятидесяти задолженных.

      Как взимают алименты с украинцев? За 2018 год украинцы уплатили алиментов вдвое больше, чем в 2017. Изменения произошли благодаря двум законам, которые парламент принял в этом году. Тем, кто не платит больше полугода, запрещают выезжать за границу, водить машину, и даже охотиться. А государственные исполнители наведываются к должникам домой и арестовывают их имущество.

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      Платить алименты должен тот из родителей, который ушел из семьи

      Платить алименты на содержание ребенка после развода должен тот из родителей, который ушел из семьи. Минимально – это половина прожиточного минимума на месяц, рассчитывают его по возрасту ребенка – до 18 лет или до 23 лет для студентов.

      Кроме того, учитывают состояние здоровья и размер состояния родителей – это и увеличивает размер выплат. Если же денег нет, родителей могут отправить на общественные работы – подметать улицы, красить заборы или убирать снег. Все наработанные там деньги государство и передает в пользу ребенка.

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      Теги: Новости Украины Деньги Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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