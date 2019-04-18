Неуплата алиментов: история должника, который благодаря наказанию нашел работу

Уже больше года в Украине действует закон под названием "Чужих детей не бывает", который значительно усложнил жизнь неплательщикам алиментов. С того времени недобросовестные родители вернули своим детям почти пять миллиардов гривен.

Почти четырнадцать лет Роман Хижий не общался с женой и сыном.

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Его бывшая подала на выплату алиментов еще девять лет назад, но механизм их взыскания до недавнего времени был несовершенным.

"Десять лет не платил алименты. И то я еще поздно подала. Сыну тогда было 5 лет, как мы с ним развелись, а сейчас малому уже 19", – рассказала бывшая жена должника.



Роман Хижий, который не платил алиментов

Мужчина прошел путь от принудительной работы до полноценной должности. Летом в прошлом году суд отправил его на коммунальное предприятие. чтобы отрабатывать долг. После 120 часов работ Роман решил остаться работать.

Пять лет жили, потом развелись. Она забыла, что я должен был платить, а когда вспомнила, я был без работы. Теперь пересдал на права и сел за технику ,

– рассказал должник по алиментам Роман Хижий.

С новым законом госисполнителям стало проще взимать алименты с должников. Обычно – арестовывают имущество, а если его нет, то отправляют на работу.



Теперь должник нашел работу, благодаря закону

"Он не работал, имущества, на которое можно было обратить взыскание, не имел, поэтому единственная мера, которая была эффективной – это выполнение общественно полезных работ", – отметил начальник Пустомытовского отдела исполнительной службы Иван Гнатишин.

Роман зарабатывает на своей уже непринудительной работе около 7 тысяч гривен. Одну четвертую отдает жене и сыну. Таким образом вернул уже больше десяти тысяч гривен из почти пятидесяти задолженных.

Как взимают алименты с украинцев? За 2018 год украинцы уплатили алиментов вдвое больше, чем в 2017. Изменения произошли благодаря двум законам, которые парламент принял в этом году. Тем, кто не платит больше полугода, запрещают выезжать за границу, водить машину, и даже охотиться. А государственные исполнители наведываются к должникам домой и арестовывают их имущество.



Платить алименты должен тот из родителей, который ушел из семьи

Платить алименты на содержание ребенка после развода должен тот из родителей, который ушел из семьи. Минимально – это половина прожиточного минимума на месяц, рассчитывают его по возрасту ребенка – до 18 лет или до 23 лет для студентов.

Кроме того, учитывают состояние здоровья и размер состояния родителей – это и увеличивает размер выплат. Если же денег нет, родителей могут отправить на общественные работы – подметать улицы, красить заборы или убирать снег. Все наработанные там деньги государство и передает в пользу ребенка.