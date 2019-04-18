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      Несплата аліментів: історія боржника, який завдяки покаранню знайшов роботу

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      Вже більше року в Україні діє закон під назвою "Чужих дітей не буває", який значно ускладнив життя неплатникам аліментів. З того часу недобросовісні батьки повернули своїм дітям майже п'ять мільярдів гривень.

      Майже чотирнадцять років Роман Хижий не спілкувався з дружиною та сином.

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      Його колишня подала на виплату аліментів ще дев’ять років тому, та механізм їх стягнення донедавна був недосконалим.

      "Десять років не платив аліментів. І то я ще пізно подала. Синові тоді було 5 років як ми з ним розвелись, а зараз малий вже 19", – розповіла колишня дружина боржника.

      аліменти сплата аліментів
      Роман Хижий, який не платив аліментів

      Чоловік пройшов шлях від примусової роботи до повноцінної посади. Влітку минулого року суд відправив його на комунальне підприємство. щоб відпрацьовувати борг. Після 120 годин робіт Роман вирішив залишитись працювати.

      П'ять років жили, потім розвелись. Вона забула, що я мав сплачувати, а коли згадала я був без роботи. Тепер  перездав на права і сів за техніку ,
      – розповів боржник з аліментів Роман Хижий.

      Із новим законом держвиконавцям стало простіше стягувати аліменти з боржників. Зазвичай – арештовують майно, а якщо його нема, то відправляють на роботу.

      аліменти сплата аліментів
      Тепер боржник знайшов роботу, завдяки закону

      "Він не працював, майна, на яке можна було звернути стягнення, не мав, тому єдиний захід який був ефективним – це виконання суспільно корисних робіт", – зазначив начальник Пустомитівського відділу виконавчої служби Іван Гнатишин.

      Роман заробляє на своїй уже непримусовій роботі близько 7 тисяч гривень. Одну четверту віддає дружині та сину. Таким чином повернув уже більше десяти тисяч гривень із майже п’ятдесяти заборгованих.

      Як стягують аліменти з українців? За 2018 рік українці сплатили аліментів удвічі більше, ніж у 2017. Зміни відбулися завдяки двом законам, які парламент ухвалив цього року. Тим, хто не платить більше півроку, забороняють виїздити за кордон, керувати машиною, і навіть полювати. А державні виконавці навідуються до боржників додому й арештовують їхнє майно.

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      Платити аліменти повинен той з батьків, який пішов з родини

      Платити аліменти на утримання дитини після розлучення має той з батьків, який і пішов з родини. Мінімально – це половина прожиткового мінімуму на місяць, обраховують його за віком дитини – до 18 років або до 23 років для студентів.

      Крім того, враховують стан її здоров'я та розмір статків батьків – це і збільшує розмір виплат. Якщо ж грошей немає, батьків можуть відправити на суспільні роботи – підмітати вулиці, фарбувати паркани чи прибирати сніг. Усі напрацьовані там гроші держава і передає на користь дитини.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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