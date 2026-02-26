"Фонд Течение" передал Центральной городской больнице Ровно оборудование для операций на мозге

КНП "Центральная городская больница" Ровно получила современную нейрохирургическую систему NeuroSmart – высокотехнологичное оборудование для операций на головном и спинном мозге.

Технику передала "Фонд Течение" мецената Олега Крота. По словам медиков, новая система уже позволяет работать быстрее, безопаснее и уменьшать риски для пациентов.

Какое оборудование передали?

Речь идет о многофункциональном хирургическом моторе с возможностью подключения различных насадок непосредственно во время операции. Благодаря этому врачам не нужно останавливать вмешательство для смены инструментов – система автоматически подстраивает параметры работы, что экономит время в критических ситуациях.



Современная нейрохирургическая система NeuroSmart

Заведующий нейрохирургического отделения КНП "Центральная городская больница" РМР Александр Кучерук рассказал, что в отделении выполняют сотни сложных вмешательств ежегодно – как для гражданских, так и для военных.

У нас проводится медицинская помощь как для гражданских, так и для военных. Операции выполняются на структурах головного и спинного мозга. Соответственно около 200 – 550 оперативных вмешательств на головном мозге проводятся у нас в отделении,

– отметил он.



Владимир Ярославский рассказал, как такое оборудование помогает врачам

Врач-нейрохирург Владимир Ярославский объяснил, что использование системы NeuroSmart меняет сам подход к операциям, ведь позволяет быстро переходить между этапами вмешательства.

"С помощью NeuroSmart это делается значительно быстрее – уменьшается кровотечение и продолжительность операции. Чем быстрее мы делаем декомпрессию головного мозга, тем больше шансов у пациента на выздоровление", – сказал он.

Особенностью системы является автоматическая идентификация инструментов и поддержка различных насадок для нейрохирургии через один мотор. По словам инженера по медицинскому оборудованию Владимира, аппарат самостоятельно настраивает параметры в зависимости от подключенного инструмента.



Инженер по медицинскому оборудованию Владимир объяснил преимущества такого оборудования

NeuroSmart – это функциональная хирургическая система последнего поколения, которая позволяет подключать все насадки для нейрохирургии к одному мотору. При подключении или переключении инструментов аппарат автоматически настраивает необходимые параметры, что значительно упрощает работу хирурга,

– объяснил он.

Специалисты добавляют, что система автоматически останавливается на нужном уровне тканей, что помогает избежать повреждения твердой мозговой оболочки и самого мозга. Быстрая смена насадок позволяет переходить между этапами операции без задержек.

Заместитель медицинского директора больницы Андрей Гирик отметил, что оборудование закупили после консультаций с нейрохирургами, которые определили критические потребности отделения.

"Мы получили чрезвычайно полезное и дорогостоящее медицинское оборудование европейских производителей, которое хирурги могут использовать в ежедневной практике", – подчеркнул он.



Юна Чейс подчеркнула необходимость помощи больницам Украины

Председатель правления "Фонда Течение" Юна Чейс подчеркнула, что поддержка украинских больниц современными технологиями остается ключевым направлением работы фонда.

Здравоохранение переживает высокую нагрузку. Мы поддерживаем больницы по всей Украине уже более пяти лет и продолжим это делать, ведь качественные медицинские услуги должны быть нормой,

– сказала она.



Соучредитель "Фундация Течение" Олег Крот

"Фундация Течение", соучредителем которой является предприниматель Олег Крот, системно поддерживает украинскую медицину уже более пяти лет. Организация передает больницам современное хирургическое оборудование, модернизирует операционные и помогает медучреждениям в разных регионах страны. Среди последних инициатив – передача высокотехнологичных систем Института сердца МОЗ Украины и оснащение больниц современными нейрохирургическими решениями.