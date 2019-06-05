Невероятная история о шпионе, который уничтожил монополию Китая на чай

Чай считается любимым для миллионов людей напитком во всем мире. Однако еще два столетия назад он мог совсем исчезнуть с прилавков на территории Европы. По легенде, возврату продукта на рынок все обязаны шпиону, который сумел распространить его по всем континентам. Невероятная история промышленного шпионажа, который уничтожил монополию Китая на чай.

В середине 19 века цены на чай определял Китай – единственная держава, которая умела и практиковала его выращивание.

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Продукт, который был не лучшего качества, китайцы передавали британцам. Взамен они получали опиум, который англичане выращивали в колонизируемой ими Индии. Однако вскоре чайные магнаты отказались от опиума, поскольку научились выращивать его сами. Условия бартера перестали устраивать Китай, и англичане решили, что культивировать чай на собственных территориях им удастся самим.



Китайцы были единственными, кто выращивали чай // фото Danurwendho Adyakusuma на Unsplash

Все попытки осуществить задуманное заканчивались неудачно. Чайные листья отдавали горечью, и стало понятно, что без помощи китайцев подобрать правильный сорт и технологию они не смогут. Однако выведать у Китая такую информацию было практически невозможно. Тогда пришлось пойти на отчаянный шаг – отправить в Китай специального агента, который смог бы похитить семена и разведать все засекреченные детали выращивания.

Таким шпионом стал шотландец Роберт Форч, который разбирался в ботанике и уже занимался подобной разведкой. В прошлый раз ему удалось привези из Китая в Британию большую коллекцию неизвестных им до сих пор растений. Поэтому и в этот раз выбор пал на него.



Страны Европы любили чай, однако условия бартера прекратили устраивать Китай // фото 五玄土 ORIENTO на Unsplash

Роберт поехал в Шанхай, перед тем замаскировавшись под "своего". Для этого он побрил голову, оставив лишь небольшую косичку, и оделся в традиционный китайский костюм. Единственным признаком, выдававшим шпиона, был его рост, однако шотландец придумал для этого объяснения. Всем, кто этим интересовался, он отвечал, что является большим начальником из провинции, которая расположена далеко за Великой стеной. Из-за такой легенды люди считали его важной персоной и не отказывали практически ни в чем.

Таким образом Роберту удалось быстро выведать важные секреты, которые касались выращивания чая. Оказалось, что зеленый и черный чай – не разные виды, а секрет заключается в специальной обработке листьев. Мужчина с почтенным видом ходил по плантациям и собирал образцы почвы, листьев, семян и веток.



Роберт передал 10 тысяч единиц чайных семян, чтобы в Европе также смогли выращивать чай

В общем он подготовил к транспортировке 10 тысяч единиц чайных семян и 13 тысяч кустарников. Форч тщательно все упаковал и отправил бандероли в Индию. Однако, впоследствии выяснилось, что почти ничего из этой коллекции не уцелело. Один из контролеров багажа решил проверить товар перед отправкой. Увидев содержимое ящиков, он отдал приказ поливать кусты и семена, чтобы довезти все в хорошем состоянии, однако это было грубой ошибкой. Из-за плесени и грибка погибли почти все саженцы.

Казалось, что миссия провалена, но шпион на этом не остановился. Через некоторое время он повторил свое путешествие в Китай – на этот раз успешно. Он тщательно проследил, чтобы саженцы перевозили в соответствующих условиях, поэтому вскоре на Гималаях зазеленели первые чайные плантации.



Благодаря шпионской миссии чай стал одним из самых популярных напитков в Европе / / Фото Maria Tyutina на Pexels

Выращивание чая очень быстро распространилось по всей Индии и разрушило китайскую монополию. Чай значительно подешевел и стал доступным для всех слоев населения.

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Изобретательный шпион из Шотландии неплохо разбогател на этом деле и еще неоднократно выполнял разведческие поручения. А Индия сегодня занимает одну из ведущих позиций среди стран "Большой чайной семерки". Кроме Индии и Китая, туда входят также Япония, Кения, Шри-Ланка, Тайвань и Индонезия.