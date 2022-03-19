Запись была обнародована 19 марта, однако неизвестно, когда именно это случилось. Боец заранее заметил, что именно его пытаются убить, но даже не думал бежать или скрываться.

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Успел предупредить побратима

В начале записи слышны выстрелы, и мужчина говорит, что целятся в него. Он выглядывает из окопа и пытается понять, куда нужно стрелять. Также кричит товарищу, чтобы тот не выходил из безопасного места.

Вскоре после этого в его автомат попадает пуля. Пока неизвестно, пострадал ли наш защитник, но после инцидента он поднялся на ноги.

Обратите внимание! В записи есть ненормативная лексика. Поэтому не рекомендуем смотреть несовершеннолетним и впечатлительным.

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