Ученые приобщились к флешмобу, связанному с фильмом "Барби". Они выложили пост о розовом цвете в Антарктиде. Автор фотографий – биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции Сергей Глотов.

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Что показали украинские ученые

Они подчеркнули: ледяной континент не такой монохромный, как многие думают. Обычным людям трудно поверить в это, но палитра Антарктики может быть очень разнообразной.

Ранее наши исследователи выкладывали посты, где видно, что северные лишайники оранжевые, редкие растения – зеленые, а лед – голубой, зеленый и даже черный.

Розовый в Антарктике – это цвет рассветов и закатов, когда небо не затянуто облаками. Очень красиво становится тогда, когда цвета неба отражаются в океане. Весь мир словно полнится розовыми красками.

Красивые фото из Антарктиды / Национальный антарктический научный центр

Никаких фильтров – только красота и гармония природы! Коралловый, устричный, лососевый, пудровый, фуксия, маджента – здесь есть все, о чем мечтает любая модница.

Похоже, на эти фото можно смотреть без конца. Они расслабляют, увлекают и вдохновляют. Именно это нужно сейчас всем украинцам. Восстанавливайте свой ресурс и любуйтесь фотографиями наших ученых!

Это любопытно! Ученые обратили внимание, что первый костюм Барби был черно-белым, в стиле пингвинов. А фирменный нежно-розовый цвет появился позже.

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Что известно о фильме "Барби"