Невероятный Крым: фоторепортаж с уникальной Монастырской скалы
Монастырская скала – это средневековая крепость, которая является безусловно одной из главных достопримечательностей Инкермана.
Об этом пишут "Крым.Реалии".
На скале сохранились руины византийского города-крепости седьмого века Каламита и остатки христианского храма, разрушенного большевиками в 1932 году.
Читайте также: Оккупанты в Крыму уничтожают уникальную историческую достопримечательность
Крепость Каламита является филиалом заповедника "Херсонес Таврический".
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии