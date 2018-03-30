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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Неймовірний Крим: фоторепортаж з унікальної Монастирської скелі

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Монастирська скеля – це середньовічна фортеця, яка є безумовно однією з головних визначних пам'яток Інкермана.

Про це пишуть "Крим.Реалії".

На скелі збереглися руїни візантійського міста-фортеці сьомого століття Каламіта та залишки християнського храму, зруйнованого більшовиками в 1932 році.

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Фортеця Каламіта є філією заповідника "Херсонес Таврійський".

Теги: Новини України Фотоновини Анексія Криму Новини Криму Історія
Джерело: 24 Канал
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