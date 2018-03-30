Неймовірний Крим: фоторепортаж з унікальної Монастирської скелі
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Монастирська скеля – це середньовічна фортеця, яка є безумовно однією з головних визначних пам'яток Інкермана.
Про це пишуть "Крим.Реалії".
На скелі збереглися руїни візантійського міста-фортеці сьомого століття Каламіта та залишки християнського храму, зруйнованого більшовиками в 1932 році.
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Фортеця Каламіта є філією заповідника "Херсонес Таврійський".
Джерело: 24 Канал
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