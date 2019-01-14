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      Невероятным карнавалом отпраздновали Старый Новый год на Буковине: зрелищные фото и видео

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      Маланку на Буковине отпраздновали карнавалом
      Маланку на Буковине отпраздновали карнавалом / Screenshot

      Казаки на телегах, индейцы, мольфары и Бразильский карнавал – с таким разнообразием образов на Буковине в ночь на Старый Новый год праздновали Маланку.

      В городе Вашковцы Вижницкого района Черновицкой области собралось более 30 коллективов. Они переоделись в яркие мистические костюмы, пели и танцевали.

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      И что интересно, готовятся маланкари к празднику в течение года. Костюмы участники действа получают в наследство от своих родных или шьют сами. Традицию уже называют буковинским карнавалом, она поражает своим колоритом не только местных жителей, но и туристов из других городов и стран.

      маланка на буковині карнавал
      "Дидух" на празднике Маланки

      Маланку на Буковині відсвяткували карнавалом
      На Буковине встречают Старый Новый год настоящим карнавалом

      Маланку на Буковині відсвяткували карнавалом
      Костюмы для представления изготовляют в течение всего года

      Маланку на Буковині відсвяткували карнавалом
      На празднике желающие могут послушать щедривки в исполнении меланкарей

      Видео: как на Буковине праздновали Маланку

      "Это казак, торжественный казак. Костюм это древний, вышитый нашими дедами, предками", – рассказал маланкарь Андрей Тимофийчук, показывая один из колоритных костюмов.

      маланка на буковині карнавал
      Маланкарь Андрей Тимофийчук в древнем костюме

      "Я Маланку очень уважаю, одеваюсь где-то с 1960 года. Желаю, чтобы все люди, которые к нам приезжают, так же радовались, светились и веселились вместе с нами", – поделился эмоциями от праздника руководитель Вашкивецкой Маланки Орест Сирецький.

      орест сірецький
      Орест Сирецький – руководитель Маланки

      Видео: маланкарь рассказал о своем древний костюм

       

      Теги: Новости Украины Традиции Новогодние праздники Новости Черновцов
      Источник: 24 Канал
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