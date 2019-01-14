Невероятным карнавалом отпраздновали Старый Новый год на Буковине: зрелищные фото и видео

Казаки на телегах, индейцы, мольфары и Бразильский карнавал – с таким разнообразием образов на Буковине в ночь на Старый Новый год праздновали Маланку.

В городе Вашковцы Вижницкого района Черновицкой области собралось более 30 коллективов. Они переоделись в яркие мистические костюмы, пели и танцевали.

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И что интересно, готовятся маланкари к празднику в течение года. Костюмы участники действа получают в наследство от своих родных или шьют сами. Традицию уже называют буковинским карнавалом, она поражает своим колоритом не только местных жителей, но и туристов из других городов и стран.



"Дидух" на празднике Маланки



На Буковине встречают Старый Новый год настоящим карнавалом



Костюмы для представления изготовляют в течение всего года



На празднике желающие могут послушать щедривки в исполнении меланкарей

Видео: как на Буковине праздновали Маланку

"Это казак, торжественный казак. Костюм это древний, вышитый нашими дедами, предками", – рассказал маланкарь Андрей Тимофийчук, показывая один из колоритных костюмов.



Маланкарь Андрей Тимофийчук в древнем костюме

"Я Маланку очень уважаю, одеваюсь где-то с 1960 года. Желаю, чтобы все люди, которые к нам приезжают, так же радовались, светились и веселились вместе с нами", – поделился эмоциями от праздника руководитель Вашкивецкой Маланки Орест Сирецький.



Орест Сирецький – руководитель Маланки

Видео: маланкарь рассказал о своем древний костюм