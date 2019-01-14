Надзвичайним карнавалом відсвяткували Старий Новий рік на Буковині: видовищні фото та відео

Козаки на возах, індіанці, мольфари і Бразильський карнавал – із таким розмаїттям образів на Буковині у ніч на Старий Новий рік святкували Маланку.

У містечку Вашківці Вижницького району Чернівецької області зібралося понад 30 колективів. Вони переодяглися у яскраві містичні костюми, співали й танцювали.

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І що цікаво, готуються маланкарі до свята протягом року. Костюми учасники дійства отримують у спадщину від своїх рідних або шиють самі. Традицію вже називають буковинським карнавалом, вона вражає своїм колоритом не лише місцевих мешканців, а й туристів з інших міст і країн.



"Дідух" на святі Маланки



На Буковині зустрічають Старий Новий рік справжнім карнавалом



Костюми для дійства виготовляють протягом усього року



На святі охочі можуть послухати щедрівки у виконанні маланкарів

Відео: як на Буковині святкували Маланку

"Це козак, урочистий козак. Костюм це стародавній, вишитий нашими дідами, пращурами", – розповів маланкар Андрій Тимофійчук, показуючи один із колоритних костюмів.



Маланкар Андрій Тимофійчук у стародавньому костюмі



"Я Маланку дуже шаную, одягаюсь десь із 1960 року. Бажаю, щоб усі люди, які до нас приїжджають, так само раділи, світились і веселились разом із нами", – поділився емоціями від свята керівник Вашківецької Маланки Орест Сірецький.



Орест Сірецький – керівник Маланки

Відео: маланкар розповів про свій стародавній костюм