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      Надзвичайним карнавалом відсвяткували Старий Новий рік на Буковині: видовищні фото та відео

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      Маланку на Буковині відсвяткували карнавалом
      Маланку на Буковині відсвяткували карнавалом / Screenshot

      Козаки на возах, індіанці, мольфари і Бразильський карнавал – із таким розмаїттям образів на Буковині у ніч на Старий Новий рік святкували Маланку.

      У містечку Вашківці Вижницького району Чернівецької області зібралося понад 30 колективів. Вони переодяглися у яскраві містичні костюми, співали й танцювали.

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      І що цікаво, готуються маланкарі до свята протягом року. Костюми учасники дійства отримують у спадщину від своїх рідних або шиють самі. Традицію вже називають буковинським карнавалом, вона вражає своїм колоритом не лише місцевих мешканців, а й туристів з інших міст і країн. 

      маланка на буковині карнавал
      "Дідух" на святі Маланки

      Маланку на Буковині відсвяткували карнавалом
      На Буковині зустрічають Старий Новий рік справжнім карнавалом

      Маланку на Буковині відсвяткували карнавалом
      Костюми для дійства виготовляють протягом усього року

      Маланку на Буковині відсвяткували карнавалом
      На святі охочі можуть послухати щедрівки у виконанні маланкарів

      Відео: як на Буковині святкували Маланку

      "Це козак, урочистий козак. Костюм це стародавній, вишитий нашими дідами, пращурами", – розповів маланкар Андрій Тимофійчук, показуючи один із колоритних костюмів.

      маланка на буковині карнавал
      Маланкар Андрій Тимофійчук у стародавньому костюмі

      "Я Маланку дуже шаную, одягаюсь десь із 1960 року. Бажаю, щоб усі люди, які до нас приїжджають, так само раділи, світились і веселились разом із нами", – поділився емоціями від свята керівник Вашківецької Маланки Орест Сірецький.

      орест сірецький
      Орест Сірецький – керівник Маланки

      Відео: маланкар розповів про свій стародавній костюм

       

      Теги: Новини України Новини Чернівців Новорічні свята Традиції
      Джерело: 24 Канал
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