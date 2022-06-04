Александр Невзоров ответил на этот вопрос 24 канала. Он сказал, что решился бы на такой шаг, однако смысла из него, мол, на войне будет мало.

Российский журналист Невзоров вместе с женой получили украинское гражданство

"Я гораздо эффективнее в информационной войне"

По словам журналиста, ему в частности мешает его возраст.

Справка . Родился общественный деятель 3 августа 1958 года. Сейчас ему 63 года .

Мой возраст, вероятно, к сожалению (не позволяет – 24 канал)… Я бы с удовольствием пошел бы на свою 8 по счету войну, но думаю, что гораздо больше смысла и пользы использовать меня там, где я более эффективен – в той информационной войне , которую я веду в течение 8 лет – с 2014 года,

– подчеркнул Невзоров.

Кто – зло, а кто – добро, понял давно

Он отметил, что продолжал бы такую войну вроде и без украинского паспорта, и без формальной принадлежности к Украине. Ведь кто в этой ситуации зло, а кто добро, понял давно.

"Еще в 2014 году я стал одним из изгоев, которых постепенно вытесняли из всех профессиональных СМИ в "партизанский лес" интернета. Но если вы вспомните эту историю, я не дрогнул и не колебался ни разу", - заметил журналист.

Начиная с 2014 года, сказал Невзоров, когда Украина стала проклятием России, главным ее врагом, журналист ни один из эфиров никогда не оставлял без финального "Слава Украине!".

Невзоров получил украинское гражданство: что известно

Российский журналист вместе с супругой Лидией Невзоровой получили гражданство Украины 3 июня.

По словам советника министра обороны Украины Антона Геращенко, такое решение было принято якобы за "высокие заслуги перед нашим государством". Указ подписал президент Владимир Зеленский.

Сам общественный деятель сообщил , что получение гражданства произошло не быстро и довольно непросто. Ранее он поблагодарил украинцев, которые "позволили занять место среди них".

Овдиенко объяснил стрим с Невзоровым

После того как в сети раскритиковали получение гражданства Александром Невзоровым, ведущий 24 канала Артем Овдиенко пообщался с российским журналистом .

Овдиенко отметил, что не считает Невзорова "хорошим россиянином". Ведь тот с самого начала заявлял, что в войне должны именно граждане России, а не исключительно Владимир Путин.

Ведущий 24 канала отметил, что "не надо в этой ситуации искать измены", в том числе в том, что российский журналист получил украинский паспорт слишком быстро.

Полный стрим Артема Овдиенко с Александром Невзоровым: смотрите видео