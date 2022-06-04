Олександр Невзоров відповів на це запитання 24 каналу. Він сказав, що наважився б на такий крок, однак сенсу з нього, мовляв, на війні буде мало.
До теми Російський журналіст Невзоров разом з дружиною отримали українське громадянство
"Я набагато ефективніший в інформаційній війні"
За словами журналіста, йому зокрема заважає його вік.
Мій вік, ймовірно, на жаль (не дозволяє – 24 канал)… Я б із задоволенням пішов би на свою 8 за рахунком війну, але думаю, що набагато більше сенсу і користі використовувати мене там, де я більш ефективний – в тій інформаційній війні, яку я веду упродовж 8 років – із 2014 року,
– наголосив Невзоров.
Хто – зло, а хто – добро, зрозумів давно
Він зауважив, що продовжував би таку війну нібито і без українського паспорта, і без формальної приналежності до України. Адже хто в цій ситуації зло, а хто – добро, зрозумів давно.
"Ще у 2014 році я став одним із тих ізгоїв, яких поступово витісняли зі всіх професіональних ЗМІ у "партизанський ліс" інтернету. Але якщо ви згадаєте цю історію, я не здригнувся і не вагався жодного разу", – зауважив журналіст.
Починаючи з 2014 року, сказав Невзоров, коли Україна стала прокляттям Росії, найголовнішим її ворогом, журналіст жоден з ефірів ніколи не залишав без фінального "Слава Україні!".
Невзоров отримав українське громадянство: що відомо
- Російський журналіст разом із дружиною Лідією Невзоровою отримали громадянство України 3 червня.
- За словами радника міністра оборони України Антона Геращенка, таке рішення ухвалили начебто за "високі заслуги перед нашою державою". Указ підписав президент Володимир Зеленський.
- Сам громадський діяч повідомив, що отримання громадянства сталося не швидко і доволі непросто. Раніше він подякував українцям, які "дозволили зайняти місце серед них".
Овдієнко пояснив стрім із Невзоровим
Після того, як у мережі розкритикували отримання громадянства Олександром Невзоровим, ведучий 24 каналу Артем Овдієнко поспілкувався із російським журналістом.
Овдієнко зауважив, що не вважає Невзорова "хорошим росіянином". Адже той із самого початку заявляв, що у війні винні саме громадяни Росії, а не винятково Володимир Путін.
Ведучий 24 каналу відзначив, що "не треба в цій ситуації шукати зради", зокрема в тому, що російський журналіст отримав український паспорт занадто швидко.
Повний стрім Артема Овдієнка з Олександром Невзоровим: дивіться відео