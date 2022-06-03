Ведучий 24 каналу ауцентував, що має активну проукраїнську позицію і принципово не спілкується з "хорошими росіянами". Проте Олександра Невзорова, за словами Артема Овдієнка, з відповідного списку можна викреслити.

До теми Російський журналіст Невзоров разом з дружиною отримали українське громадянство

Невзоров звинувачує росіян

"Невзоров з самого початку цієї війни заявляв про те, що винні в ній усі росіяни, без виключення. "Хороші росіяни" винуватять у всьому Путіна, перекладають на нього провину. Мовляв, звичайні росіяни "в цьому не винні", – пояснив ведучий.

Подібні заяви з Росії лунають задля того, аби у такий спосіб фактично відбілити росіян, зробити з Путіна так званого цапа відбувайла, перекласти на нього відповідальність. Овдієнко акцентував, що саме так роблять росіяни, яких вважають "хорошими".

У Невзорова риторика інша – він у всьому винуватить росіян. Відповідно, він не є "хорошим росіянином". Саме тому я з ним і мав спілкування,

– заявив ведучий 24 каналу.

Наразі Невзоров фактично колишній російський журналіст, адже вже є громадянином України, зауважив Овдієнко. За словами Овдієнка, саме щодо цього є претензії щодо нашої чинної влади. Мовляв, чому Невзоров так швидко отримав український паспорт, а багато тих, хто цього хоче, чекають це роками.

"Я до того веду, що не шукайте тут зради. Немає зради в тому, що пану Невзорову дали українське громадянство, перший момент, другий – він не є "хорошим росіянином", – сказав Артем Овдієнко.

Стрім Овдієнка з Невзоровим про громадянство України: дивіться відео 24 каналу