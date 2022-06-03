Про це Невзоров розповів 24 каналу. Указ про отримання громадянства підписав Володимир Зеленський.

До теми Російський журналіст Невзоров разом з дружиною отримали українське громадянство

"Це було не швидко. Рішення ухвалили не сьогодні й не вчора, а тоді, коли становище на фронті було важчим, коли ще не було зрозуміло, що у цій війні безумовно переможе Україна. Я б не "примазувався" до чужої перемоги", – зазначив журналіст.

За словами Невзорова, у ситуації з отриманням громадянства усе було непросто.

Тим, хто з настороженістю поставився до отримання мною українського громадянства, я можу сказати: якщо ви довіряєте Зеленському, то довіртеся йому й у цьому питанні,

– додав журналіст.

Що відомо про Невзорова

Олександр Невзоров – відомий російський блогер та журналіст. У 1993 – 2007 роках був депутатом Держдуми.

Невзоров має досить неоднозначну репутацію. Його програма "600 секунд" була чи не найрейтинговішою на російських телеекранах. У 2012 році на виборах президента Росії Невзоров навіть був довіреною особою Володимира Путіна.

Варто зауважити, що журналіст рішуче засуджує війну Росії проти України. Нагадаємо, що 22 березня російський слідчий комітет порушив кримінальне провадження проти Невзорова через те, що він розповідав про напад російських окупантів на пологовий будинок у Маріуполі.

Басманний суд Москви 6 травня заочно заарештував журналіста у кримінальній справі про поширення так званих "фейків" про армію Росії. Наразі він перебуває за кордоном.

Овдієнко пояснив стрім з Невзоровим

Частина українців у соцмережах розкритикували інформацію про отримання Невзоровим громадянства. Тож Артем Овдієнко пояснив, чому поспілкувався з журналістом.

Ведучий 24 каналу акцентував, що має активну проукраїнську позицію і принципово не спілкується з "хорошими росіянами". Втім, за словами Овдієнка, Невзорова з цього списку можна викреслити. Як зауважив ведучий, "хороші росіяни" перекладають усю вину за війну в Україні на Путіна.

"У Невзорова риторика інша – він у всьому винуватить росіян. Відповідно він не є "хорошим росіянином". Саме тому я з ним і спілкувався", – додав Овдієнко.

Стрім Артема Овдієнка та Олександра Невзорова: дивіться відео