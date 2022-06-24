Документы он показал во время своего эфира, проведенного 22 июня. На видео можно увидеть, как российский публицист и блоггер поднимают перед камерой два паспорта Украины.

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Кому принадлежат паспорта – неизвестно

Александр Невзоров решил уйти от деталей. Он лишь сказал: "кстати, тоже очень важно" и показал паспорта. Документы он не открыл, поэтому не понятно, кому они могут принадлежать. Не исключаем тот факт, что своей миллионной аудитории он показал собственный паспорт.

Заметим, что ранее Невзоров давал интервью The Insider . В нем он подчеркнул, что решение предоставить ему гражданство нашего государства принималось совместно с украинскими властями.

Зачем им это было нужно – я до сих пор не понимаю, я бы боролся с путинизмом и без украинского паспорта,

– заявил тогда он.

Невзоров мог получить гражданство в начале июня

3 июня появилась информация, что гражданами Украины стали сразу двое россиян . Речь идет об Александре и Лилии Невзоровых. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Советник Министра внутренних дел Антон Геращенко также подтвердил эту информацию. Он отметил, что Невзорову дали украинское гражданство не просто так . Мол, оппозиционер получил его "за высокие заслуги перед нашим государством". Вскоре информацию о получении украинских паспортов подтвердил советник главы МВД Виктор Андрусов.

Интересно, что 6 июня Владимир Зеленский прямо не ответил, подписал ли соответствующий указ . Он отметил, что Невзоров действительно подавал заявку на гражданство Украины. Глава государства подчеркнул, что мы должны использовать какие-либо методы борьбы с агрессией. И для этого можно использовать граждане России.

Невзоров прокомментировал получение гражданства довольно неоднозначно. Он подчеркнул, что просто встал на сторону жертвы. Мол, не очень удобно выбирать позицию тех, кого расстреливают. Ведь большинство радостно выберет именно ряды расстрельников.

В то же время он выразил благодарность украинцам, которые позволили ему "занять место среди них". Оппозиционер отметил, что если бы все 140 миллионов россиян заслонили бы собой "поставленную к стенке Украину", то удалось бы избежать Бучи, Мариуполя. Кроме того, обошлось бы без тысяч невинно погибших людей.

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