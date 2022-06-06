Украинский лидер в разговоре с журналистами отметил, что Невзоров подался на украинское гражданство. В то же время, информацию о том что он его уже получил, президент не подтвердил и не опроверг.

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Я знаю, что он (Невзоров – 24 канал) хотел оставить гражданство России, потому что поддерживает Украину. Мы имели об этом разговор, он есть в списках,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что Украина для борьбы с властью страны-оккупанта должна использовать разные методы. Зеленский отметил, что считает оружием также людей любого гражданства, которые за Украину.

В то же время российским олигархам украинское гражданство не будут предоставлять.

Невзоров об украинском паспорте

Невзоров заявил, что этот процесс произошел не так быстро, как могло показаться. Российский журналист подчеркнул, что не хотел "примазываться" к чужой помощи. По словам Невзорова, "решение приняли не сегодня и не вчера, а тогда, когда положение на фронте было более тяжелым". Журналист отметил, что в сложившейся ситуации все было непросто.

Антон Геращенко – советник министра обороны Украины – заявил, что указ подписал Владимир Зеленский. Он добавил, что украинский паспорт российский журналист получил "за высокие заслуги перед нашим государством".

Кто такой Александр Невзоров

Александр Невзоров – российский журналист и блогер, достаточно неоднозначная репутация. В частности, в 1993 – 2007 годах был депутатом Госдумы, а во время выборов президента России в 2012 году – доверенным лицом Владимира Путина.

В то же время, он не поддержал оккупацию Крыма и решительно осуждает войну России с Украиной. В марте 2022 года российский следственный комитет возбудил уголовное производство против журналиста. Причиной стало то, что он рассказал, как российские захватчики напали на роддом в Мариуполе.

В мае 2022 года Россия объявила Невзорова в розыск.

Журналист рассказал, что с 2014 года ни один из эфиров никогда не оставлял без финального "Слава Украине!". Он добавил, что давно понял: кто зло, а кто добро.

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