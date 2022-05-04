Подозревается Александр Невзоров в распространении недостоверной информации, касающейся армии России. Напомним, что недавно журналист был депутатом Государственной думы.

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Сейчас Невзоров находится за границей

Интересно, что об возбуждении уголовного дела сообщили еще 22 марта. С этого времени Следственный комитет преследует Александра Невзорова за, не поверите, публикацию в соцсетях. В нем журналист обвинил Россию в обстреле роддома в Мариуполе. Атаку по медицинскому заведению он назвал намеренной. А значит такой, которая бы подпадала под категорию военных преступлений.

Отметим, что в конце марта Роскомнадзор заблокировал сайт немецкого таблоида Bild. Под "раздачу" также попал Александр Невзоров. Вебресурсы заблокировали по просьбе Генпрокуратуры страны-агрессора.

А перед этим, когда Невзоров уехал из России, он заявил, что режим Путина сломает себе шею. А поможет ему именно война против Украины. Само же вторжение на территорию нашей страны он назвал "глупым, преступным и шизофреничным".

Кратко об Александре Невзорове

Александр Невзоров имеет титул одного из самых скандальных репортеров времен перестройки, а также 90-х. А его программа "600 секунд" стала едва ли не самым рейтинговым продуктом, выходившим тогда на экраны России. Более того, его даже записали в Книгу Рекордов Гиннеса.

Что касается политической карьеры, ее Невзоров строил с 1993 года. С тех пор он четырежды избирался в Государственную думу. Журналист также в роли самовыдвиженца баллотировался по Адмиралтейскому одномандатному избирательному округу №206.

Был он приближен и к Владимиру Путину. Его доверенным лицом Невзоров стал в 2012 году. В одном из заявлений он отметил, что сделал это не просто так. Это был своеобразный способ отблагодарить президента России, который якобы предотвратил его заказное убийство.

В то же время, он не поддерживал аннексию Крыма. По мнению журналиста, в результате в России начнутся "существенные бедствия". И не ошибся в своих суждениях.

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