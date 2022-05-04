Підозрюють Олександра Невзорова у поширенні недостовірної інформації, яка стосується армії Росії. Нагадаємо, що не так давно журналіст був депутатом Державної думи.

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Зараз Невзоров перебуває за кордоном

Цікаво, що про відкриття кримінальної справи повідомили ще 22 березня. Відтоді Слідчий комітет переслідує Олександра Невзорова за, не повірите, публікацію у соцмережах. У ній журналіст звинуватив Росію в обстрілі пологового будинку у Маріуполі. Атаку по медичному закладі він назвав навмисною. А отже такою, яка б підпадала під категорію воєнних злочинів.

Зазначимо, що наприкінці березня Роскомнагляд заблокував сайт німецького таблоїда Bild. Під "роздачу" також потрапив Олександр Невзоров. Вебресурси заблокували на прохання Генпрокуратури країни-агресорки.

А перед тим, коли Невзоров виїхав з Росії, він заявив, що режим Путіна зламає собі шию. А допоможе йому саме війна проти України. Саме ж вторгнення на територію нашої країни він назвав "дурним, злочинним і шизофренічним".

Коротко про Олександра Невзорова

Олександр Невзоров має титул одного з найбільш скандальних репортерів часів перебудови, а також 90-х. А його програма "600 секунд" стала чи не найрейтинговішим продуктом, який виходив тоді на екрани Росії. Ба більше, його навіть записали до Книги Рекордів Гіннеса.

Що стосується політичної кар'єри, то її Невзоров будував з 1993 року. Відтоді він чотири рази обирався до Державної думи. Журналіст також у ролі самовисуванця балотувався по Адміралтейському одномандатному виборчому округу №206.

Був він наближеним і до Володимира Путіна. Його довіреною особою Невзоров став у 2012 році. В одній із заяв він зазначив, що зробив це не просто так. Це був своєрідний спосіб віддячити президентові Росії, який буцімто запобіг його замовному вбивству.

Водночас він не підтримував анексію Криму. На думку журналіста, внаслідок цього у Росії розпочнуться "істотні лиха". І не помилився у своїх судженнях.

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