NewsOne перепутал новоизбранного главу Киевского управления ГБР с экс-беркутовцем

В сюжете о победителях конкурса на должность руководителя территориального управления Государственного бюро расследований телеканал NewsOne допустил грубую ошибку, перепутав избранного главу Киевского управления ГБР Руслана Марчука с его тезкой, подозреваемым в избиении "майдановцев".

"Избранный директором Киевского управления Государственного бюро расследований Руслан Марчук – подозреваемый в избиении журналистки и еще шести участников акции протеста на Майдане. А президент его наградил медалью за безупречную службу", – говорится в сюжете NewsOne.

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Подчеркнем, что это не соответствует действительности. Победитель конкурса на должность главы Киевского управления Государственного бюро расследований Руслан Марчук всю свою карьеру проработал в органах по борьбе с экономическими преступлениями. Причем, с 2003 до 2017 год он работал в Житомирской области, а в Киев был переведен лишь в конце 2017 года.

Отметим, позже телеканал NewsOne признал свою ошибку и опубликовал опровержение информации, изложенной в сюжете. Напомним, ранее СМИ сообщали об избрании Руслана Марчука на должность директора территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве. Окончательное решение по итогам открытого конкурса приняла внешняя комиссия.

Тесты для отбора разработали в Совете Европы, а прозрачность самого процесса гарантировали представители Евросоюза, лично присутствовать на конкурсе. 5 тысяч претендентов проходили тщательный отбор, включая тест на полиграфе.

"С 2003 года я работаю на практических должностях в органах внутренних дел. Видя несовершенство процессов и зная, что сейчас создаются новые правоохранительные структуры для более эффективного противодействия преступности, я принял решение попробовать свои силы в Государственном бюро расследований. Думаю, это тот самый орган, который сможет эффективно и качественно бороться с современной преступностью", – заявил Марчук на собеседовании с представителями отборочной комиссии.