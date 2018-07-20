NewsOne переплутав новообраного главу Київського управління ДБР з екс-беркутівцем

У сюжеті про переможців конкурсу на посаду керівника територіального управління Державного бюро розслідувань телеканал NewsOne припустився грубої помилки, переплутавши обраного главу Київського управління ДБР Руслана Марчука з його тезкою, підозрюваним у побитті "майданівців".

"Обраний директором Київського управління Державного бюро розслідувань Руслан Марчук – підозрюваний у побитті журналістки і ще шести учасників акції протесту на Майдані. А президент його нагородив медаллю за бездоганну службу", – йдеться в сюжеті NewsOne.

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Підкреслимо, що це не відповідає дійсності. Переможець конкурсу на посаду глави Київського управління Державного бюро розслідувань Руслан Марчук всю свою кар'єру пропрацював в органах боротьби з економічними злочинами. Причому, з 2003 до 2017 рік він працював у Житомирській області, а до Києва був переведений лише в кінці 2017 року.

Відзначимо, пізніше телеканал NewsOne визнав свою помилку і оприлюднив спростування інформації, викладеної в сюжеті. Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про обрання Руслана Марчука на посаду директора територіального управління Державного бюро розслідувань в місті Києві. Остаточне рішення за підсумками відкритого конкурсу прийняла зовнішня комісія.

Тести для відбору розробили у Раді Європи, а прозорість самого процесу гарантували представники Євросоюзу, особисто присутні на конкурсі. 5 тисяч претендентів проходили ретельний відбір, включаючи тест на поліграфі.

"З 2003 року я працюю на практичних посадах в органах внутрішніх справ. Бачачи недосконалість процесів і знаючи, що зараз створюються нові правоохоронні структури для більш ефективної протидії злочинності, я прийняв рішення спробувати свої сили в Державному бюро розслідувань. Думаю, це той самий орган, який зможе ефективно і якісно боротися із сучасною злочинністю", – заявив Марчук на співбесіді з представниками відбіркової комісії.