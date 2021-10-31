Об этом сообщили на странице Комитета избирателей Украины в социальных сетях.

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Контролируемое голосование

В избирательном округе №197 (Черкасская область) наблюдатели КИУ информируют о фактах присутствия возле избирательных участков посторонних лиц-контролеров, которые встречают избирателей и делают соответствующие отметки в листах, что напоминают списки избирателей.

В этих листах также указаны так называемые "коды волонтеров", адреса и телефоны избирателей.

Также в этих списках отмечается информация о "времени подвоза" избирателей к участкам.

Такие факты могут свидетельствовать об организации контролируемого голосования, которое может быть частью механизма подкупа избирателей. В частности эти факты имели место в селе Дахновка (участки 711030, 711031), селе Новая Дмитровка (участок 710212) и Черкассах (участки 711069, 711072).

В то же время в день голосования было зафиксировано более 10 фактов присутствия возле избирательных участков неизвестных лиц, одетых в брендированную одежду, повторявшую цветовую гамму, шрифты и стилистику "Слуги народа".

Такие действия являются нарушением действующего законодательства, которым запрещено проведение агитации в день голосования.

Также наличие лиц в брендированной одежде в стилистике символики партии может быть признаком механизма контролируемого голосования.

"Народное наблюдение"

На избирательном округе № 197 в Херсонской области зафиксировали ряд признаков "народного наблюдения" – это может свидетельствовать о технологии подкупа избирателей.

На избирательные участки приходят люди, которые представляются народными наблюдателями, обращаются к членам избирательных комиссий с просьбой их зарегистрировать. Они находились на участках в течение короткого времени и принимали участие в голосовании,

– отметили в КИУ.

Замечая это, комиссия отказывалась регистрировать таких наблюдателей. Такие случаи фиксировали в селах Горностаевка и Каиры Каховского района.

Незаконная агитация в Харькове

Наблюдатели КИУ добавляют, что в Харькове в день голосования была незаконная агитация. В частности, напротив автовокзала разместили материалы, выполненные в стилистике избирательной кампании одного из кандидатов в мэры города Игоря Терехова.

Обратите внимание! На избирательных участках зафиксировали более 20 случаев несоблюдения карантинных норм по противодействию коронавирусной инфекции.

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