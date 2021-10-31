Про це повідомили на сторінці Комітету виборців України у соціальних мережах.
Читайте також Вибори мера Харкова: скільки порушень зафіксували на дільницях
Контрольоване голосування
У виборчому окрузі №197 (Черкаська область) спостерігачі КВУ інформують про факти присутності біля виборчих дільниць сторонніх осіб-контролерів, які зустрічають виборців та роблять відповідні відмітки у листах, що нагадують списки виборців.
- У цих листах також вказані так звані "коди волонтерів", адреси та телефони виборців.
- Також у цих списках відмічається інформація про "час підвезення виборців" до дільниць.
Такі факти можуть свідчити про організацію контрольованого голосування, яке може бути частиною механізму підкупу виборців. Зокрема ці факти мали місце у селі Дахнівка (дільниці 711030, 711031), селі Нова Дмитрівка (дільниця 710212) та Черкасах (дільниці 711069, 711072).
Водночас у день голосування було зафіксовано більше 10 фактів присутності біля виборчих дільниць невідомих осіб, одягнених в брендований одяг, що повторював кольорову гаму, шрифти та стилістику "Слуги народу".
- Такі дії є порушенням чинного законодавства, яким заборонено проведення агітації в день голосування.
- Також наявність осіб у брендованому одязі в стилістиці символіки партії може бути ознакою механізму контрольованого голосування.
"Народне спостереження"
У виборчому окрузі № 197 у Херсонської області зафіксували низку ознак "народного спостереження" – це може свідчити про технологію підкупу виборців.
На виборчі дільниці приходять люди, які представляються народними спостерігачами, звертаються до членів виборчих комісій з проханням їх зареєструвати. Вони перебували на дільницях впродовж короткого часу та брали участь у голосуванні,
– зазначили у КВУ.
Помічаючи це, комісія відмовлялася реєструвати таких спостерігачів. Такі випадки фіксували в селах Горностаївка та Каїри Каховського району.
Незаконна агітація у Харкові
Спостерігачі КВУ додають, що у Харкові в день голосування була незаконна агітація. Зокрема, навпроти автовокзалу розмістили матеріали, виконані в стилістиці виборчої кампанії одного з кандидатів у мери міста Ігоря Терехова.
Вибори мера Харкова: коротко
- У Харкові призначили позачергові вибори мера після того, як Геннадій Кернес, який 25 жовтня 2020 року втретє став головою міста, помер.
- Про смерть політика через коронавірус повідомили 17 грудня 2020 року, а 24 лютого 2021 року повноваження покійного офіційно припинили.
- У Раді призначили голосування за посаду харківського мера на 31 жовтня 2021 року. Свої кандидатури на волевиявлення зареєстрували 10 осіб.