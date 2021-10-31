Про це повідомили на сторінці Комітету виборців України у соціальних мережах.

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Контрольоване голосування

У виборчому окрузі №197 (Черкаська область) спостерігачі КВУ інформують про факти присутності біля виборчих дільниць сторонніх осіб-контролерів, які зустрічають виборців та роблять відповідні відмітки у листах, що нагадують списки виборців.

У цих листах також вказані так звані "коди волонтерів", адреси та телефони виборців.

Також у цих списках відмічається інформація про "час підвезення виборців" до дільниць.

Такі факти можуть свідчити про організацію контрольованого голосування, яке може бути частиною механізму підкупу виборців. Зокрема ці факти мали місце у селі Дахнівка (дільниці 711030, 711031), селі Нова Дмитрівка (дільниця 710212) та Черкасах (дільниці 711069, 711072).

Водночас у день голосування було зафіксовано більше 10 фактів присутності біля виборчих дільниць невідомих осіб, одягнених в брендований одяг, що повторював кольорову гаму, шрифти та стилістику "Слуги народу".

Такі дії є порушенням чинного законодавства, яким заборонено проведення агітації в день голосування.

Також наявність осіб у брендованому одязі в стилістиці символіки партії може бути ознакою механізму контрольованого голосування.

"Народне спостереження"

У виборчому окрузі № 197 у Херсонської області зафіксували низку ознак "народного спостереження" – це може свідчити про технологію підкупу виборців.

На виборчі дільниці приходять люди, які представляються народними спостерігачами, звертаються до членів виборчих комісій з проханням їх зареєструвати. Вони перебували на дільницях впродовж короткого часу та брали участь у голосуванні,

– зазначили у КВУ.

Помічаючи це, комісія відмовлялася реєструвати таких спостерігачів. Такі випадки фіксували в селах Горностаївка та Каїри Каховського району.

Незаконна агітація у Харкові

Спостерігачі КВУ додають, що у Харкові в день голосування була незаконна агітація. Зокрема, навпроти автовокзалу розмістили матеріали, виконані в стилістиці виборчої кампанії одного з кандидатів у мери міста Ігоря Терехова.

Зверніть увагу! На виборчих дільницях зафіксували понад 20 випадків недотримання карантинних норм щодо протидії коронавірусній інфекції.

Вибори мера Харкова: коротко