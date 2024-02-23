В частности маленьким украинцам, преимущественно из Мариуполя и Лисичанска, организовывали "отдых" в детских лагерях. На самом деле в этих заведениях велась активная пропаганда и промывание мозгов нашим детям с оккупированных территорий.

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ЮНИСЕФ причастен к вывозу украинских детей в Беларусь

Журналисты-расследователи обнаружили, что в августе 2022 года в рамках программы "Гуманитарная помощь детям беженцев из Украины" юных украинцев завезли на "каникулах" в оздоровительный лагерь "Березка" в Беларуси.

Детей "развлекали" песнями Любе и Ирины Аллегровой, они имели возможность сфотографироваться с милиционерами с дубинкой и автоматом. Кроме того, были разыграны сценки с переодеванием в советских ветеранов, пионеров и раненых белорусских пограничников.

Другой лагерь, "Липки" в Витебской области, также оказывал "психосоциальную поддержку" украинским детям при содействии белорусского Красного Креста и ЮНИСЕФ с 6 по 23 августа 2022 года. Мероприятия включали экскурсии на белорусский военный полигон.

ЮНИСЕФ помогал вывозить украинских детей в Беларусь / Фото "Радио Свободы"

Адвокат Екатерина Рошевская выразила обеспокоенность давлением, которое оказывается на украинских детей в этих лагерях, обвинив Россию в попытке стереть их национальную идентичность и милитаризировать их.

Несмотря на обращение за комментарием, журналисты не получили ответа от представительства ЮНИСЕФ в Беларуси.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что ЮНИСЕФ уже отказался от участия в подобных проектах.

Они перестали полностью это финансировать. Именно поэтому, насколько известно мне, на территории Беларуси ЮНИСЕФ сейчас никуда не допускается. И фактически ограничен в своих программах,

– подчеркнул Лубинец.

Кроме того, родители детей, которые выезжали в такие летние лагеря, рассказали расследователям, что поездки для украинцев из оккупированных Мариуполя и Лисичанска происходили через так называемые подконтрольные России "органы образования" и школьные учреждения. Так же зимой детей вывозили в Минск.

Обратите внимание! Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что Россия использует Беларусь для вывоза наших детей с временно оккупированных территорий. В частности, именно через белорусскую территорию оккупанты пытаются вывезти маленьких украинцев, чтобы скрыть свои очередные военные преступления.