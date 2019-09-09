Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними

Нарешті КМДА взялася за ревізію будівництва, про яке, зокрема розповідали агенти Центру розслідувань України. І перші її висновки невтішні для інвесторів. Столиця будується, росте завширшки та уздовж, у центрі не лишилося ані єдиного вільного клаптика, хоча забудовники ладні зводити нові й нові об’єкти навіть у таких місцях, де, здавалося б, це взагалі неможливо.

Відтак на мапі Києва з’являються одна за одною гарячі будівельні точки – такі, де відбуваються протистояння місцевих мешканців із будівельниками. Чого вартує лише скандал із забудовою озер на Осокорках та Протасового Яру. І ці забудови, зокрема, увійшли в список резонансних об’єктів будівництва, які врешті почала перевіряти спеціальна комісія.

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Загалом із 86 будівництв, комісія при КМДА визнала повністю незаконними 15 об’єктів будівництва з тотальним скасуванням дозволів. Остання надія на те, що конфлікт між мерією та забудовником "Аркада" щодо зведення ЖК "Патріотика на озерах" вщухне і будівництво поновлять, розтанула після публікації висновків комісії. Будівництво визнане повністю нелегальним. Люди, які встигли вже інвестувати у ці ЖК, скоріш за все залишаться ні з чим.



ЖК "Патріотика на озерах"

Ми вже розповідали, що конфлікт забудовника та київської влади виник не на порожньому місці. До "Патріотики на озерах" "Аркада" запустила перший проєкт "Патріотика" і більшість будинків ввела в експлуатацію, а от із озерами вийшов провал.

А все тому, що проти будівництва виступили екоактивісти, які підняли документи, план розвитку міста та з’ясували, що територія майбутнього житлового комплексу заповідна і там давно передбачалося створення екопарку зі збереженням автентичної флори і фауни.

Рік тому на будівництві час від часу спалахували жорсткі сутички. Одні відстоювали недоторканність 176 гектарів столичного екопарку. Інші – право на забудову.

А причина суперечки насправді криється в історії: за часів головування у Києві Олександра Омельченка спірна територія була віддана в оренду ТОВ "Контактбудсервіс", пов’язаної із "Аркадою".



Рішення про передачу

Згодом при Черновецькому розробили план розвитку території, отримали дозвіл на будівництво. Чому тоді чиновники не зважили на заповідний статус землі – ми, звісно, здогадуємось. І цей факт був відверто проігнорований. А от проблеми почалися зараз, вже за каденції іншого мера – Віталія Кличка.

Раптом, 14 років після того як "папєрєднікі" пороздавали ділянки і після свіжих скандалів на будівництві столичні чиновники оговталися, підняли стару документацію та ще й порахували, що орендар-забудовник не сплачували увесь цей час до міського бюджету гроші за користування ділянкою. Перед новим роком договір остаточно розірвали, справа перекочувала у суди.

Вже офіційно Київрада дозвіл скасувала, поставивши "Аркаду" перед фактом – будувати далі не дадуть. І от в цій історії на перший погляд все зрозуміло і ніби справедливо – заповідну землю від забудови зберегли. Але хто компенсуватиме інвесторам гроші за квартири, які ніколи не будуть побудовані?

Адже коли люди несли гроші, офіційно дозволи на будівництво були чинними, а на порушення, які допускав забудовник, контролюючі органи закривали очі. Ні, я не вигороджую "Аркаду", договір розірвали через численні порушення, які тривали 14 років.

Але чому влада допустила, аби інвестори останні два роки несли свої гроші в нікуди. Звісно, тепер власникам незбудованих квартир лишається хіба через суд вимагати назад свої інвестиції, які як показує досвід, забудовники-банкрути ніколи не віддають.

І от саме зараз оті нещасні інвестори стали козирем у війні забудовника та КМДА. Адже "Аркада" не маючи права забудовувати "озера", відхрестилася і від інших будинків, добудовувати які і вводити в експлуатацію Київрада їм не забороняла. Мова про ЖК "Патріотика". Кілька будинків вже майже два роки як зведені і просто стоять пусткою. Терміни здачі кожні три місяці переносять, а інвесторів годують обіцянками "колись будинок здадуть, але ми вам нічого не обіцяємо".



КМДА

Бо столична влада не компенсувала будівництво інфраструктурних об'єктів та площі під соціальне житло. Хочете вселення, то йдіть на мітинг під КМДА. Людьми, які вклали власні гроші і вимушені роками знімати житло в очікуванні заселення, віртуозно маніпулюють.

Зневірені інвестори готові до радикальних дій – пікетів та перекриття трас. А головне, якщо зазвичай такі акції потребують певних матеріальних вкладень, зараз "Аркаді" такі мітинги обійдуться абсолютно безкоштовно. Головне – довести клієнта до потрібної кондиції.

Інша справа – скандальний ЖК "Турбійон", через який вирубали сотні дерев у Протасовому Яру. Це амбіційний сучасний ЖК із трьох веж. Теж – гаряча точка на будівельній мапі Києва. До речі, у генеральному плані столиці ця територія і досі значиться як ландшафтно-рекреаційна зона.



ЖК "Турбійон"

Цікаво, що забудовник ТОВ Дайтона дозвіл на будівництво отримав не напряму, а легалізував через суди. Вийшло так, що однієї рукою ДАБІ видало дозвіл на будівництво, іншою на цій же ділянці наклало припис про зупинення будівельних робіт. Попри те, що в припису інспектор ДАБІ зазначає: "гранично допустиму висоту об'єкту не витримано", суд все одно став на сторону забудовника.

Але коли почали пиляти дерева, не витримали люди із сусідніх будинків. Будівництво на схилах – пряма загрозі їхньому життю. І знову жорсткі сутички, які дійшли до кровопролиття. Але саме завдяки ініціативі людей, вирубку вдалося зупинити.

"Турбійон" теж потрапив у список резонансних будівництв, які взялися перевіряти. Комісія КМДА дозвіл поки не скасувала, але офіційно поставила будівництво на паузу. Забудовникам тепер треба додатково довести, чи дотримались вони всіх умов при отриманні дозвільної документації.

Одне тішить у цій історії, що постраждалих інвесторів поки що немає, адже скандал спалахнув ще до того, як на квартири у "Турбійоні" стартували продажі. І на відміну від "Аркади" забудовнику Протасового важче доводити свою правоту на тлі соціальної напруги.



Новобудова "Турбійон"

А мораль цієї байки отака: відповідальність забудовників перед інвесторами треба примножити у рази. І співвідповідачем в цій історії має стати держава. Якщо маємо чиновників "папєрєдників", які незаконно видавали дозволи, які потім, що логічно, скасовувалися наступниками, держава мала б надавати людям-інвесторам певні гарантії. Адже саме держава наділяла чиновників владою і повноваженням віддавати землі під забудову та дозволяла заливати фундамент.

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Дотепер, ані сумнозвісний Войцеховський, ані когорта чиновників, яка роками закривала очі на порушення, жодним чином не відповіли за шахрайство та зловживання владою відповідно. А тисячі людей втратили свої інвестиції. І тепер їхню біду використовують як інструмент в боротьбі за власні бізнес-інтереси. У серіалі нам обіцяли життя в країні-лимонії, то, може, таки прийшов час розгрібати ці авгієві стайні. І це реальний шанс проявити сталевий характер "зеленій команді".