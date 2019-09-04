Що заважає "Укрзалізниці" продавати пасажирам комфорт, а не муки?

На рушники та вишиванки мільйони в "Укрзалізниці" є, а от на нові вагони – немає. Про стан справ в найбільшого державного перевізника та що з цим робити – читайте у блозі 24 каналу.

Літо скінчилося, пік перевезень вже позаду. Час підбивати підсумки, як нам цього літа їздилося.

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Насправді, такого шквалу скандалів, пов'язаних із "Укрзалізницею", що вилились в публічні обговорення в мережі, я дотепер не пам'ятаю. Це літо напевне побило усі рекорди. Скарги-скарги-скарги на жахливі умови під час поїздки у старих напіврозвалених вагонах. У некондиціонованих вагонах: пасажири мучились від задухи, а провідники заспокоювали, мовляв потерпіть – скоро зима, на пасажирів падали полки та випадали вікна.

Старі локомотиви: скільки їх

Ми вирішили подивитись на будні "Укрзалізниці" з іншого боку. Зайти у закулісся. І відкрили для себе шокуючі цифри. Виявляється, 95% локомотивів, які зараз експлуатуються, вичерпали свій термін експлуатації. Вагони зношені на 80%. Тобто, насправді, "Укрзалізниця" працює на межі. І тому не дивно, що ледь не кожна поїздка, якщо це не стосується фірмових поїздів, перетворюється на справжній екстрим.

Залізничні профспілки давно б'ють у набат – переконують, що залізниця функціонує завдяки небайдужим людям. Часто машиністи виходять на рейс на несправних машинах, бо альтернативи нема. І старі пошарпані вагони не списують – з тої самої с причини

Оновлення вагонів

А от щодо оновлення вагонів, то це питання могло б бути вирішене, але не склалося. Виявляється, минулого 2018 року "Укрзалізниця" підписала із Крюківським заводом два контракти. На 54 нові вагони та 6 дизель-поїздів "Тарпанів" (такі собі інтерсіті українського виробництва). Але за українською традицією щось пішло не так.

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Несподівано "Укрзалізниця" відмовилась платити, коли замовлення вже було готове. По цих контрактах замість 2,5 мільярда Крюківському заводу перерахували лише десятку частину – 240 мільйонів. Крюківській завод зі свого боку замовлення виконав, але Укрзалізниця змінила фінансовий план і вирішила не оплачувати контракти до кращих часів.

Тепер крюківчани судяться за гроші із залізничниками, а пасажири й далі їздять розбитими радянськими плацкартами.

Збитковість пасажирських перевезень чи дурні тендери

Ми часто чуємо від топ-менеджменту "Укрзалізниці" про збитковість пасажирських перевезень. Прибутки дають лише вантажні перевезення, за рахунок яких пасажирські просто субсидуються. Так, це правда, але з іншого боку ми знову бачимо, як "Укрзалізниця" витрачає мільйони на непотріб.

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От чого тільки варті 2 тендери на загальну суму 1,5 мільйна задля закупівлі вишитих рушників та вишитих сорочок, який "Укзалізниця" проводила наприкінці червня. На нього звернули увагу експерти організації "Залізниця без корупції".

Так-от, планувалося закупити 200 сорочок по 4 тисячі за штуку, і 200 рушників по 3,5 тисячі за штуку. Таких цін не зустріти у найдорожчих бутіках, але "Укрзалізниця" примудрилася знайти таку ціну на опті!

Єдине, що тішить, що після оприлюднення цієї інформації, на закупівлю відреагував очільник підприємства Євген Кравцов та пообіцяв усе перевірити. І що маємо?

Справді, у серпні договір про поставку золотих рушників та золотих вишиванок розірвали. Більше того, підприємство вийшло з офіційною заявою, що мовляв більше таких абсурдних закупівель не здійснюватиме. І от в даному випадку півтора мільйона лишились на рахунках "Укрзалізниці". А, як відомо, копійка гривню береже.

Якби скасовували отакі дурні тендери ще три-чотири роки тому, коли закуповували наддорогу тканину, сувенірні паровозики, підстаканники та інші дрібнички на десятки мільйонів. Може тоді й накопичили б на оновлення рухомого складу та не розповідали б казочок про брак коштів та неможливість виконати вже укладений контракт!

Та нарешті сама "Укрзалізниця" пообіцяла провести внутрішній аудит усіх своїх закупівель. Може тоді й справді гроші віднайдуться?

Бажаю вам лише комфортних та приємних подорожей і нагадую, ви можете надсилати листи із важливою інформацією на електронну пошту редакції "ЦРУ" – [email protected]

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