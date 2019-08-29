Зеленскому передали шокирующие цифры реального положения дел в "Укрзализныце"

Деятельность высшего руководства "Укрзализныци" привела к катастрофическим последствиям. "Доходность" УЗ обеспечивается за счет систематического невыполнения планов капитальных инвестиций, компания потеряла более половины парка вагонов, растет дефицит квалифицированных кадров.

Об этом говорится в депутатском обращении Игоря Артюшенко к президенту Владимиру Зеленскому.

Нардеп отмечает, что низкая эффективность управления госкомпанией привела к тому, что в некоторых случаях наличие контингента (поездные, локомотивные, маневровые диспетчеры) составляет 30% от потребности. Дефицит по обеспечению станционной работы и формированию поездов – до 20%. Происходит быстрый рост непродуктивных затрат. Например, по состоянию на июль 2019 года дефицит локомотивных бригад для обеспечения процесса перевозок составляет не менее 1300 человек, при этом непроизводительные затраты, связанные с некачественной организацией труда, за первое полугодие – не менее 150 миллионов гривен.

Рост объемов перевозок, декларирует руководство УЗ, не состоялся. Но общие затраты, которые понесло хозяйство на осуществление производственной деятельности за 6 месяцев 2019 года, составили примерно 11,5 миллиарда гривен, что больше прошлогодних на 600 миллионов гривен.

Стремительно уменьшаются объемы собственного вагонного парка. Если в 2016 году парк вагонов "Укрзализныци" составлял 140 тысяч единиц, то в 2018 году – лишь 60 тысяч единиц. Нагрузка вагонов с признаком ЦТЛ (Центр транспортной логистики УЗ) за последние три месяца не превышала 25%. УЗ была вынуждена массово переводить свой парк вагонов в долговременный запас и в нерабочий парк, ведь в последние три месяца плата за посуточное пользование вагонами УЗ выросла втрое от стоимости, что значительно уменьшило спрос на них со стороны рынка.

В УЗ, по данным Артюшенко, практически нивелирована графиковая система организации движения грузовых поездов, отчетность по этому направлению работы искажена, что приводит к существенным потерям локомотивного хозяйства, простою вагонного парка. Провальная политика организации перевозок за первое полугодие привела к потере локомотивного хозяйства в общей сумме около 550-600 миллионов гривен.

Отсутствие инвестиционной политики и ритмического обеспечения поставок для ремонта инфраструктуры привело к потере скорости. Каждого года техническая скорость движения поездов уменьшается на 3-5%, что приводит к стабильному росту непроизводительных затрат. За 6 месяцев 2019 года УЗ перерасходовала на топливно-энергетические ресурсы почти 690 миллионов гривен.

Нардеп отмечает, что руководство "Укрзализныци" так и не провело обещанное распределение имущества инфраструктуры на профильное (которое обеспечивает эксплуатацию) и инвестиционное (включая непрофильные активы), а это продолжает продуцировать коррупцию и неэффективность.

"Анализ эффективности деятельности руководства "Укрзализныци" говорит, что настало время не только для радикальных кадровых решений, но и для привлечения руководителей госкомпании к уголовной ответственности. Призываем вас инициировать проверку состояния дел в "Укрзализныце" с привлечением правоохранительных структур МВД, СБУ и НАБУ. Топ-менеджмент сегодня фактически убивает госкомпанию, с каждым днем его пребывания у власти путь к восстановлению "Укрзализныци" становится более длинным. Необходимо принятие срочных мер и, прежде всего, принятие кадровых решений в отношении высшего руководства "Укрзализныци", – говорится в обращении нардепа к президенту.







Обращение Игоря Артюшенко к президенту Владимиру Зеленскому

Напомним, три недели назад четыре комитета Верховной Рады (транспорта, аграрный, промышленности и предпринимательства, топливно-энергетический) направили письма президенту и премьер-министру о несостоятельности руководства "Укрзализныци" обеспечить перевозку грузов, снизить уровень коррупции, что наносит ущерб всей экономике Украины. Парламентские комитеты и представители крупнейших отраслевых объединений подчеркнули отсутствие локомотивов и некачественный ремонт имеющейся тяги, неэффективное использование грузовых вагонов, срыв программы обновления парка. Из-за отсутствия тяги и непрофессионального менеджмента остаются брошенными почти 400 грузовых поездов на 25 тыс. вагонов. В обращении говорится, что ПАО "Укрзализныця" приостановила работу автоматизированной системы "Управление пересылкой пустых вагонов", вернулась к ручному распределению вагонов с "акцентом на маршрутные отправки" и закрывает станции для осуществления нагрузок.