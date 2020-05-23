Незаконно обыскали помещение юриста, который якобы мог удалить доказательства убийства Шеремета

В начале карантина судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец дал разрешение на обыск квартиры юриста и активиста Леонида Маслова. Следователи утверждали, что юрист якобы заходил в аккаунт соцсети "Вконтакте" своего клиента Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета, и мог удалить доказательства.

Однако Маслов не является адвокатом Антоненко, но он помогает группе защиты с правовой позицией. В феврале Маслов опубликовал пост, что заходил на страницу Антоненко. Об этом говорится в видеоблоге "Честь и НЕчесть" на 24 канале.

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Рассматривая ходатайство следователей, Белоцерковец должен был не только детально проверить имеющиеся доказательства, но и оценить, является ли обыск пропорциональным мероприятием. Есть ли риск уничтожения доказательств по уголовному делу и можно ли это предотвратить. Однако ни следователь, ни судья не привели никаких доказательств в пользу того, что вещи, документы или информация не могут быть получены другим способом.

Белоцерковец в постановлении не назвал доказательств, подтверждающих то, что Маслов действительно заходил в аккаунт и мог удалить оттуда данные. Его решение основывалось только на предположении следователя, что "Маслов может иметь доступ к другим вещественным доказательствам, уничтожать их или прятать от следствия". Исключительно на основании этого предположения судья дал разрешение на обыск и изъятие не только компьютеров или телефонов, с которых можно зайти в соцсети, но и к:

блокнотам;

черновым записям адвоката;

топографическим картам;

незарегистрированному оружию;

взрывчатке;

комплектующим к взрывным устройствам;

магнитным устройствам и другим вещам.

Поэтому это решение было не только необоснованным, но и не пропорциональным. Ряд общественных деятелей назвали это решение политически мотивированным. Следователи же отмечали, что такая радикальная мера необходима для сохранения доказательств, ведь Маслов публично и резко критиковал версии следствия и действия министра внутренних дел Арсена Авакова.

В чем именно подозревают Антоненко?По версии следствия, в ночь перед убийством Шеремета Андрей Антоненко вместе с Юлией Кузьменко закладывали взрывчатку под авто журналиста. Также он якобы отвечал за организацию преступления.



Автомобиль Павла Шеремета взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. К сожалению, журналист погиб на месте.

► Это не впервые, когда Белоцерковца подозревают в политических решениях. В 2017 году этот судья предоставил доступ к телефонным трафикам активистов Автомайдана по делу об "избиении яйцами" депутата Олега Барны. За то, что активисты бросили 3 яйца в Барну, им грозило от 4 до 7 лет тюрьмы. Все обстоятельства так называемого преступления были полностью зафиксированы в видео с разных ракурсов и в присутствии многих полицейских.

Олег Барна во время "избиения яйцами" / Фото politeka

Хоть время, место и обстоятельства были выяснены, прокуратура все равно просила доступ к списку телефонных звонков, сообщений и месту нахождения активистов. Белоцерковец этот доступ обеспечил, однако не только в день акции, но и на 12 дней и 27 дней после нее.

Это дело имело все признаки преследования активистов. Поэтому юристы Фонда DEJURE подали на Белоцерковца 2 жалобы в Высший совет правосудия за необоснованные постановления об обыске помещения и доступ к телефонным звонкам. ВРП уже отказалась открыть производство по последней жалобе.

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Хотя в январе этого года совет привлек к ответственности судью Оксану Криворот по аналогичному делу. С одним отличием – Криворот позволила детективам НАБУ получить доступ к телефонным трафикам гражданской жены бывшего заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова. А вот Белоцерковец дал доступ к звонкам простых смертных да еще и активистов, которые так часто критикуют ВРП.

Решения по второй жалобе еще нет. Интересно, применит ли ВРП и здесь двойные стандарты. Премию "НЕ.ЧЕСТЬ недели" получает судья Печерского суда Киева Олег Белоцерковец за необоснованный и непропорциональный доступ к телефонным разговорам активистов и обыск жилища адвоката.

Честь недели

Премию "НЕ.ЧЕСТЬ недели" получил Олег Белоцерковец / Фото скриншот из видео

Однако не все судьи так относятся к верховенству права. Коронавирус временный, а Конституция – вечная. Так считает лауреат нашей сегодняшней премии "Честь недели". В апреле полицейские составили админпротокол на мужчину, который общался с 2 друзьями возле кафе во Львове. Тот вину не признал и сказал, что со знакомыми общался на расстоянии 2 метров.

Правоохранители предоставили видео, в котором слышно, как полицейский объясняет суть правонарушения мужчине. Однако судья Лычаковского районного суда Львова Сергей Гирич с полицейским не согласился, потому что место, где беседовали мужчины, нельзя назвать сквером.

Справка. Сквер – это благоустроенный и озелененный участок площадью от 200 квадратных метров до 2 гектаров, которая является элементом оформления населенных мест, предназначенная для кратковременного отдыха. Львовский городской совет еще в 2014 году утвердила перечень скверов в Лычаковском районе города Львова, но площадка возле кафе "VIOLIN" в этом перечне отсутствует.

Сотрудник полиции решил, что часть улицы является общественным местом только по принципу "потому что там есть лавочки". По мнению Сергея Гирича, это является правовым беспределом. Кроме того, судья обратил внимание, что право свободного передвижения по территории Украины не может быть ограничено, кроме случаев, предусмотренных Конституцией.

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Также статьей 7 Кодекса об админправонарушениях определено, что никто не может быть подвергнут мере воздействия в связи с административным правонарушением, иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

Карантинные ограничения относительно передвижения предусмотрены не Конституцией и не законом, а постановлением Кабмина. Поэтому любое наказание за нарушение постановления Кабмина будет незаконным. Карантинные ограничения действительно необходимы для защиты граждан от пандемии, но вводить эти ограничения, как и наказание за их нарушение, должна из-за введения чрезвычайного положения Верховная Рада, которая представляет народ Украины.

Поэтому премию "Честь недели" за защиту конституционного права граждан на свободу передвижения получает судья Лычаковского районного суда Львова Сергей Гирич.

Премию "Честь недели" получил Сергей Гирич / Фото скриншот из видео